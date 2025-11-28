Laut Giulia Siegel wurde hitzige Promihof-Szene entschärft

Zoff in Der Promihof – und jetzt neue Vorwürfe: In einer früheren Folge gerieten Aurelia Lamprecht und Cosimo Citiolo (44) heftig aneinander. Auslöser war ein Moment nach den Spielen im Camp, als ein Gespräch über Nominierungen völlig entgleiste und Aurelia sichtlich triggerte. Mit dabei war auch Giulia Siegel (51), die die Eskalation aus nächster Nähe erlebte. Sie meldete sich kurz nach Ausstrahlung auf Instagram und behauptete, die Szene sei entschärft worden – entscheidende Momente hätten gefehlt: "Dieser 'stolze Italiener', der immer wieder betont, wie sehr Mama und seine Frau stolz auf ihn sein sollen, stellt sich direkt vor Aurelia hin, viel zu nah, baut massiven Druck auf und überschüttet sie mit Beleidigungen."

"Schlange" sei noch das harmloseste Wort gewesen, erklärte die TV-Bekanntheit. Aurelia sei daraufhin zusammengebrochen und "kurz zum Psychologen" gebracht worden. Dies fiel aber angeblich dem Schnitt zum Opfer. Zudem warf Giulia dem Realitystar vor, im Spiel um Allianzen nicht neutral zu sein, sondern bewusst mit einer Gruppe zu kooperieren. In ihrem Post legt sie nach und nennt ihn den ausschlaggebenden Faktor für den Wunsch, Mitstreiter Fritz Wagner herauszuwählen. Giulia wählte deutliche Worte und bezeichnete Cosimo abschließend als "hinterschwanzig".

Der Zoff zwischen Cosimo und Aurelia spielte sich wie folgt ab: Nachdem die Influencerin Cosimo wiederholt nach seiner Nominierung gefragt hatte, wurde dieser wütend. Für Aurelia wurde die Situation plötzlich zu viel. Sie brach in Tränen aus und erklärte: "Ich packe das gar nicht, wenn Männer mich aggressiv anschauen. Ich habe schlimme Sachen mit sowas erlebt. Das geht gar nicht." Im Einzelinterview wurde sie noch deutlicher: "Es wurde in der Vergangenheit Gewalt mir gegenüber ausgeübt von einem Mann. Nicht nur einmal."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Cosimo Citiolo, Aurelia Lamprecht, Nina Reh und Nadja Großmann in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aurelia Lamprecht, "Der Promihof"-Kandidatin 2025

Anzeige