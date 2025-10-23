Kurz vor Start: EliasN97 sagt Knossis "Promi Big Brother" ab

In wenigen Stunden startet Knossis (39) Version von Promi Big Brother zum dritten Mal. Neben den eigentlichen Bewohnern sind auch einzelne Tagesgäste geplant. Unter anderem sollte Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97 (27), den Teilnehmern einen Tag Gesellschaft leisten. Doch daraus wird jetzt nichts. Kurz vor dem Start der Show muss Eli absagen. "Ich war gestern bei meinem Vater. Er hatte mir letztes Jahr zum Geburtstag Tickets für das Hans Zimmer-Konzert geschenkt", erzählt der Streamer in seiner Instagram-Story. Der Termin ist ihm offenbar wichtig, kollidiert aber mit "Big Brother": "Ich hatte das verplant, weil ich dachte, das wäre nächste Woche, deswegen kann ich leider [...] nicht zu Knossis 'Big Brother'-Haus."

Auch am kommenden Wochenende könne Elias nicht dabei sein, weil am Samstag das "Minecraft"-Event Craft Attack 13 startet, bei dem er schon lange zugesagt habe. Am Sonntag hingegen sei ein Icon-League-Event. "Ich wünsche euch da aber sehr viel Spaß, schicke da bestimmt auch mal ein, zwei Rates rüber", verspricht Eli stattdessen. Knossi repostete die Story und zeigt sich dabei verständnisvoll: "Schade, aber volles Verständnis! Werde dich vermissen!" Auch wenn Elias nicht dabei ist, so kommen einige andere große Namen regelmäßig zu Besuch in Knossis "Big Brother"-WG. Als Tagesgäste wurden unter anderem Twitch-Star Trymacs (31) und Schauspielerin Katy Karrenbauer (62) angekündigt.

Aber auch die Teilnehmer können sich sehen lassen. Neben Streaminggrößen wie MontanaBlack (37), Zarbex (27) und Max Schradin (47) sind auch YouTuber Marc Eggers (39), die Schlagerstars Julian Sommer und Mia Julia (38), sowie Peter Ludolf (70) und die "Promi Big Brother"-Gewinnerin von 2024 Leyla Heiter (29) mit dabei. Los geht es am 24. Oktober um 12 Uhr und ab da müssen Knossi und seine Freunde 57 Stunden unter der Beobachtung des großen Bruders bestehen. Den Livestream können Fans sowohl auf Joyn als auch auf dem Twitch-Kanal des Entertainers verfolgen.

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im Juli 2025

Imago Knossi im Juli 2025

https://www.instagram.com/p/DKZS24IM4Ij Max Schradin, MontanaBlack und Zarbex im Juni 2025

