Böhse Onkelz verkünden neue Tour für 2026 mit 360-Grad-Bühne

Böhse Onkelz zünden den nächsten Knaller: Kaum dass in Leipzig ihre Hallen-Tour 2025 gestartet ist, kündigen die Rocker auf Instagram die nächste große Runde an – und die hat es in sich. 2026 wollen Kevin Russell und seine Bandkollegen mit fünf Open-Air-Terminen auf die ganz große Stadionbühne zurückkehren. "Freundinnen und Freunde, Neffen und Nichten, während morgen in Leipzig unsere Hallen-Tour 2025 startet, blicken wir schon weiter nach vorn. Und weil nach der Tour bekanntlich vor der nächsten Tour ist, wird es Zeit für die nächste große Nachricht: Die Daten für 2026 stehen fest", verkünden sie frohen Mutes auf Instagram.

"Mitten Unter Euch" lautet der Name der angekündigten Tournee. Und wie der Titel bereits vermuten lässt, erwartet die Fans ein nahezu hautnahes Erlebnis. "2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahrzehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch", heißt es, und weiter: "Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben."

Tour-Auftakt ist am 13. Juni 2026 in Leipzig. Danach geht es für die Onkelz weiter nach Wien, Nürnberg und Frankfurt. Abschließen werden sie die "Mitten Unter Euch"-Konzertreihe am 11. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Der Ticketvorverkauf startet schon in zwei Tagen, am 29. November. "Wir können es kaum erwarten, mit euch Geschichte zu schreiben", freuen sich die Musiker und blicken gespannt in Richtung Sommer des kommenden Jahres.

Anzeige Anzeige

Imago Böhse Onkelz live beim Werner Rennen 2019 auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor

Anzeige Anzeige

Imago Stefan Weidner und Gonzo bei Böhse Onkelz live beim Werner Rennen 2019 in Hartenholm

Anzeige Anzeige

Titgemeyer,Michael Kevin Russell, Frontmann von Böhse Onkelz

Anzeige