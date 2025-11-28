Sido ist schockiert: Bushidos VIP-Paket kostet 1.999 Euro

Bushido (47) wird im kommenden März im Rahmen seiner "Alles wird gut"-Tour seine aktive Karriere als Rapper beenden. Passend dazu soll am 27. Februar 2026 noch ein letztes Album erscheinen, dessen Titel bislang nicht bekannt gegeben wurde. Im Vorfeld sorgt jedoch bereits die Deluxe-Version dieses Albums für Furore. Fans können Pakete bestellen, die Preise von 80 bis zu 1.999 Euro umfassen. Die teuerste Variante, das "VIP Backstage Pass"-Paket, bietet exklusive Goodies wie einen Hoodie und ein goldenes Armband sowie einen Backstage-Zugang. Bushido verspricht dabei die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch und eine Cola Zero.

Die Kosten für das exklusive Sammler-Paket haben nicht nur die Fans, sondern auch Sido (44) überrascht. Im Rahmen eines Ratespiels auf dem YouTube-Kanal Rapschau wurde er über die Inhalte und den Preis der Deluxe-Box informiert. Gemeinsam mit B-Tight (45) sollte Sido die Kosten schätzen. Während er den Preis auf 200 Euro ansetzte, blieb B-Tight vage und meinte lediglich, dass diese höher lägen. Als die tatsächliche Summe von 1.999 Euro enthüllt wurde, reagierte Sido entsetzt. Mit einer Mischung aus Unglauben und Überraschung rief er aus: "WAS?!" Auch B-Tight zeigte sich mit großen Augen schockiert.

Sidos Reaktion verdeutlicht den Kontrast zwischen seiner eigenen Preisvorstellung und Bushidos tatsächlicher Preisgestaltung. Der Berliner Rapper und Bushido, die in der Vergangenheit immer wieder sowohl kollaborierten als auch öffentlich Meinungsverschiedenheiten austrugen, bewegen sich in derselben Musikszene, legen bei solchen Aktionen jedoch offenbar unterschiedliche Maßstäbe an. Das Duo Sido und B-Tight verbindet eine lange gemeinsame Geschichte im Deutschrap, die bis in ihre ersten Erfolge in den frühen 2000ern zurückreicht. Ihre Freundschaft und die ähnliche Prägung ihrer Karrieren machen ihre geteilte Überraschung über das Deluxe-Angebot umso bemerkenswerter.

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

ActionPress / imagebroker.com Bushido, März 2024 beim "König für immer"-Tourauftakt in Berlin

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sido, Rapper