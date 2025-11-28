Überraschung: Maurice Dziwak wird zum zweiten Mal Vater

Maurice Dziwak (27) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Der Realitystar wird zum zweiten Mal Vater. In der TV-Show "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" teilt er diese freudigen News mit seinen Kollegen. In einer entspannten Runde mit Sam Dylan (34) und Sara Kulka (35) verrät Maurice stolz: "Wir sind wieder auf dem Weg." Sam fragt noch mal genauer nach: "Ach, ihr seid schon wieder schwanger?", woraufhin der Vater eines Sohnes antwortet: "Wir sind wieder auf dem Weg, ja." Im Einzelinterview schwärmt der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer: "Gott ist gut zu uns."

Während einige Mitstreiter wie Kate Merlan (38) gratulieren, kann sich Matthias Mangiapane (42) eine Spitze nicht verkneifen und kommentiert in Richtung Maurice: "Kriegt der noch einen Braten. Die leben dann von Reality." Abseits der Studio-Lichter prasseln auf Instagram zahlreiche Glückwünsche ein. In den Kommentaren unter der ersten Schwangerschaftsverkündung heißt es unter anderem: "Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft" und "Glückwunsch zu Kind zwei." Die kurze, aber deutliche Szene sorgt für viele Reaktionen. Für Maurice bleibt die Kernaussage dennoch dieselbe: Die Familienplanung geht weiter und die Vorfreude ist groß.

Noch vor wenigen Wochen war Maurice in einer Social-Media-Story mit seinem kleinen Sohn im Arm zu sehen, als er sich nach einer längeren Pause erstmals wieder an seine Fans wandte. Damals wirkte die familiäre Stimmung harmonisch und Maurice betonte, wie wichtig ihm seine Familie ist. Nun scheint er sein Glück mit dem zweiten Baby zu komplettieren. Egal ob in der Reality-TV-Welt oder privat – Maurice zeigt erneut, dass er stets nach vorne blickt und das Leben als Vater in vollen Zügen genießt.

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit Leandra und seinem Sohn, Mai 2025