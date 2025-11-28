Summer Terenzi (19) feiert Red-Carpet-Premiere in Berlin

Summer Terenzi (19) hat am Dienstagabend ein glamouröses Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Bei den prestigeträchtigen YouTube Creator Awards 2025 in Berlin zeigte sich die Tochter von Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47) zum ersten Mal bei einem solchen Event und teilte ihre Freude darüber auf Instagram. "Hatte gestern meinen ersten Red Carpet", schrieb sie begeistert und fügte hinzu: "Es war so schön, wow! Habe so viele tolle Menschen kennengelernt." In einem eleganten All-Black-Outfit zog sie alle Blicke auf sich und ließ ihren ersten großen Auftritt zu einem besonderen Moment werden.

Für ihren Look wählte Summer ein bodenlanges, figurbetontes Kleid mit zarten Spaghettiträgern – dazu eine flauschige schwarze Jacke, die lässig über die Schultern getragen wurde. Spitzenpumps und dezenter Goldschmuck rundeten den Auftritt perfekt ab. Ein kleines Highlight waren ihre Nägel, die sie mit glitzernden Sternen verzierte. Ihre Mutter Sarah kommentierte den Social-Media-Post der 19-Jährigen mit einem stolzen "Beauty" und einem roten Herz. Summer ist es zudem gelungen, sich in kurzer Zeit eine beachtliche Online-Community aufzubauen und ihren Weg ins Rampenlicht zu starten, nachdem sie zum ersten Mal 2022 öffentlich in Erscheinung getreten war.

Bereits vor zwei Monaten hatte Summer ihre Fans mit einem ganz besonderen Schritt überrascht: Sie war nach ihrem Abschluss in England nach Deutschland zurückgekehrt und bezog gemeinsam mit einer Freundin ihre erste eigene Wohnung. Auf Instagram teilte die Musikerin stolz Fotos von ihrer Einweihungsparty. "Einweihungsparty in meiner allerersten Wohnung", freute sie sich damals. Der Raum war in pinkes Licht getaucht, der Tisch liebevoll mit Snacks und einer Mozzarella-Tomaten-Platte gedeckt – Summer zeigte sich begeistert von ihrem neuen Lebensabschnitt.

Imago Summer Terenzi beim YouTube Music Award Dinner 2025 in Berlin

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit Mutter Sarah Connor, 2023