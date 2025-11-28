Ariel stellt klar: Sie trägt nicht den Namen von Ex Giuliano

Ariel sorgt für klare Verhältnisse! Die Reality-TV-Darstellerin richtet sich in ihrer Instagram-Story an die Öffentlichkeit, nachdem sie in einem Beitrag fälschlicherweise mit dem Namen "Ariel Hediger" benannt wurde – dem Nachnamen ihres Ex-Partners Giuliano Lorenzo Hediger. Die zwei Love Fool-Bekanntheiten waren eine Zeit lang ein Paar, bekamen eine Tochter und waren verlobt. Den Bund der Ehe schlossen sie jedoch nie. "Um das einmal klarzustellen: Ich war nie verheiratet! Ich heiße bestimmt nicht Hediger. [...] In Zukunft bitte unterlassen, mich so zu nennen, danke", stellt Ariel unmissverständlich klar.

Ariel und Giuliano sorgten zuletzt nicht nur als Paar für Schlagzeilen: In den vergangenen Monaten lieferten sich die beiden immer wieder einen öffentlichen Schlagabtausch und zeigten sich auch während ihrer Teilnahme an Prominent getrennt nicht gerade zurückhaltend in ihren Streitigkeiten. Trotz ihrer gemeinsamen Geschichte möchte die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin nicht mit dem Namen ihres Ex-Partners in Verbindung gebracht werden – und hält ihren eigenen Nachnamen ebenfalls privat. "Meinen Nachnamen halte ich bewusst aus der Öffentlichkeit fern! Ich bin Ariel, das reicht", betont sie.

Dass Ariel und der Vater ihrer Tochter, Giuliano, kein besonders gutes Verhältnis pflegen, dürfte niemanden überraschen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Vorwürfe, dass er sich nicht ausreichend um die gemeinsame Tochter Ileyna kümmere. Giuliano widersprach diesen Anschuldigungen jedoch vehement. Auf Instagram erklärte er: "Ich möchte die Kleine sehen. Aber sie sagt: 'Nee, ich gehe in den Urlaub nach Zypern. Und in drei, vier Wochen kannst du sie dann wieder sehen.'" Laut Giuliano lag es oft nicht an ihm, sondern daran, dass Ariel ihm das Treffen mit ihrer Tochter verweigerte.

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025