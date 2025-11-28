Das größte Glück: Romina Palm feiert sechs Monate Baby Hazel

Romina Palm (26) hat einen süßen Mini-Meilenstein gefeiert: Vor genau sechs Monaten ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram lässt die Influencerin ihre Follower an den besonderen Momenten seit der Geburt ihrer Tochter Hazel teilhaben und teilt sowohl eine emotionale Botschaft als auch eine Reihe inniger Familienfotos, die sie mit der Kleinen und ihren Liebsten zeigen. "Ich kann nicht glauben, dass du schon ein halbes Jahr in meinem Leben bist", schreibt sie in ihrem Beitrag. Ihre Worte drücken nicht nur tiefe Dankbarkeit, sondern auch eine große Veränderung in ihrem Leben aus: "Jetzt schaue ich auf diese Bilder zurück und sehe nicht nur, wie du wächst, sondern ich sehe, wie ich mit dir gewachsen bin."

In ihrem Post blickt Romina auf die vergangenen Monate zurück, die sie mit ihrem Baby sehr geprägt haben. "Du hast mir beigebracht, im Chaos Ruhe zu finden, in schlaflosen Nächten Liebe und in den kleinsten Momenten das größte Glück. Du wirst nicht nur von mir unendlich geliebt, sondern von jedem, den du mit deinem Lächeln verzauberst", schwärmt die GNTM-Bekanntheit. Die intime Nachricht rührt ihre Fans, die dies in zahlreichen Kommentaren ausdrücken. "Ich habe Gänsehaut bekommen nach den ganzen Worten und schönen Bildern", schreibt ein User. Ein anderer bewundert die gefühlvolle Nachricht: "Das hast du schön geschrieben. Die Zeit rast wirklich." Viele loben zudem, welchen positiven Einfluss die kleine Hazel offenbar auf Romina hat.

Das Model genießt die Zeit mit seiner Tochter Hazel in vollen Zügen – und möchte sich vorerst ganz auf sie konzentrieren. Vor wenigen Wochen sprach Romina offen über ihre Familienplanung und erklärte, wie sie aktuell zu weiterem Nachwuchs steht: "Hatte vorgestern auch schon ein Gespräch mit Christian drüber... Aktuell sehe ich (mein eigenes) Kind 2 noch ganz, ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft." Mit diesen Worten machte sie deutlich, dass Familienzuwachs momentan kein Thema für sie und ihren Partner Christian Wolf (30) ist. Das Paar geht den Wunsch nach weiteren Kindern ohne Druck an – und einen konkreten Zeitplan für Hazels Geschwisterchen gibt es noch nicht.

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel