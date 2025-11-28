"Das Leben und Ich"-Star Ben Savage erstmals Vater geworden

Ben Savage (45) hat in dieser Woche eine ganz besondere Nachricht mit der Welt geteilt: Gemeinsam mit seiner Frau Tessa hat der "Das Leben und Ich"-Star seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Auf Instagram verkündete der Schauspieler die Geburt seiner Tochter und gab seinen Fans einen kleinen Einblick in das Familienglück. Zu sehen waren süße Momente aus dem Krankenhaus, wie etwa ein Foto von Ben, wie er vorsichtig die Hand seines Babys hält, und Tessa, die das kleine Mädchen liebevoll im Arm wiegt. Passend dazu schrieb Ben: "Willkommen, Kleines."

Freunde und Kollegen des Schauspielers zeigten sich begeistert über die Neuigkeiten. Matthew Lawrence (45), der wie Ben in "Das Leben und Ich" mitspielte, kommentierte: "Wow, Bruder! Ein sehr glückliches Thanksgiving." Auch eine weitere Serienkollegin, Maitland Ward, schloss sich den Glückwünschen an und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide." Die Fans des Serienstars warfen ebenfalls einen Blick auf das neue Familienmitglied und hinterließen innerhalb weniger Stunden über 77.000 Likes und zahlreiche Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch, Boy meets Baby!"

Ben und Tessa hatten ihre Beziehung 2018 öffentlich gemacht und im März 2023 geheiratet. Tessa, die als Grafikdesignerin und Merchandise-Managerin arbeitet, hat ebenfalls Verbindungen zur Entertainment-Industrie, blieb aber stets hinter den Kulissen. Obwohl Ben früher unter anderem in der Disney-Serie "Das Leben und Ich" bekannt wurde, hat er sich in den letzten Jahren verstärkt auf Politik und Wohltätigkeitsarbeit konzentriert. Seine Frau unterstützte ihn beispielsweise bei seiner Kampagne für den Stadtrat von West Hollywood.

Anzeige Anzeige

Instagram / bensavage Ben Savage, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bensavage Ben Savage hält die Hand seines Babys

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der "Bulletproof Israel" Emergency Gala in Beverly Hills: Tessa Angermeier und Ben Savage

Anzeige