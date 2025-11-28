Schwieriges Jahr: Mandy Moore teilt emotionale Fotostrecke

Mandy Moore (41) hat ihre Fans am Thanksgiving-Tag mit einer besonderen Botschaft berührt. Auf Instagram teilte die Sängerin und Schauspielerin am 27. November eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (40) und den drei Kindern Gus, Ozzie und Lou zeigen. Während die Familie fröhlich zusammen auf einer Couch sitzt und Baby Lou auf dem Boden krabbelt, beschriftete Mandy die Bilder mit den Worten: "Es war ein ziemlich wildes und schwieriges Jahr, aber das Wichtigste ist überwältigende Dankbarkeit. Frohes Thanksgiving an euch alle. Ich bin am meisten für diese vier dankbar."

Der Rückblick auf das Jahr kommt nicht von ungefähr, denn Anfang des Jahres hatte die Familie große Herausforderungen zu bewältigen. Im Januar wurden Mandy und Taylor von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles schwer getroffen, die ihr Zuhause in Altadena unbewohnbar machten. Obwohl der größte Teil des Hauses unversehrt blieb, wurden sowohl das Musikstudio von Taylor als auch die Garage und ein Gästehaus durch die Flammen zerstört. Mandy dokumentierte die Folgen des sogenannten Eaton-Brandes mit Videos, die verbrannte und verrauchte Ruinen zeigten, und schrieb: "Ich bin fassungslos und fühle mich wie betäubt." Der Brand hinterließ nicht nur materielle Schäden, sondern auch tiefe emotionale Spuren.

Trotz allem hat sich Mandy in den vergangenen Monaten auf das Positive konzentriert. Für die Familie haben Lachen und Zusammenhalt oberste Priorität, und die Erinnerungen, die sie in ihrem neuen Alltag schaffen, geben ihnen Kraft. Die aus "This Is Us" bekannte Schauspielerin, die seit 2018 mit Taylor verheiratet ist, spricht oft von ihrer Dankbarkeit für das Leben mit ihrer Familie. Ihre jüngsten Instagram-Posts unterstreichen ihren starken Fokus auf die kleinen Freuden und den Mut, auch nach schwierigen Zeiten nach vorne zu blicken.

ActionPress Mandy Moore bei den Inspiration Awards, September 2025

Instagram / mandymooremm Mandy Moore in einem Familienfoto, November 2025

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder