Zur Met Gala: North West witzelt über Kim Kardashians Outfit

In der aktuellen Folge von The Kardashians zeigt sich North West (12) von ihrer schlagfertigen Seite und nimmt ihre Mutter Kim Kardashian (45) humorvoll aufs Korn. Anlässlich der Vorbereitungen zur Met Gala 2023 bemerkte die Zwölfjährige mit typisch trockenem Humor: "Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die Leute hassen dein Outfit? Das tun sie jedes Jahr." Trotz des frechen Kommentars ließ sich die Unternehmerin nicht aus der Ruhe bringen. Mit Blumen und einem Glücksballon hatte North zuvor für ein unerwartetes Lächeln bei ihrer Mutter gesorgt.

Die stressige Vorbereitung für den glamourösen Abend im Metropolitan Museum of Art ging für das Team von Kim bis in die frühen Morgenstunden. Ihr Look, ein ursprünglich einteiliges Lederkorsett von Chrome Hearts, musste bis um 3 Uhr morgens umgearbeitet werden. "Wir haben es am Ende in zwei Teile geschnitten, die Proportionen haben nicht gepasst", erklärte Kim später. Bereits in der Vergangenheit bewies North ein Auge für Mode – allerdings oft mit spitzer Zunge. So verglich sie ein früheres Met-Gala-Outfit ihrer Mutter mit Accessoires aus dem "Dollar Store".

Abseits des Blitzlichtgewitters zeigt sich die Beziehung zwischen Kim und ihrer Tochter warmherzig. In der Szene, die die beiden im Hotelzimmer zeigt, gesteht Kim: "Du bist mein Motivationsfaktor." Es ist kein Geheimnis, dass die Reality-TV-Ikone und ihre Tochter ein enges Band verbindet. Obwohl North unter den Kardashian-Enkelkindern als besonders freimütig gilt, sorgt gerade diese Eigenschaft immer wieder für charmante und unterhaltsame Momente vor den Kameras. Ihre lockere, ungeschönte Art – besonders gegenüber ihrer Mutter – hat ihr inzwischen eine treue Fangemeinde eingebracht.

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.