Oha: Kelly Ripa flucht live im TV über Ehemann Marks Pyjama

Kelly Ripa (55) sorgte während einer Live-Ausstrahlung ihrer Show "Live With Kelly and Mark" für einen kleinen Eklat, als sie einen unerwartet ruppigen Umgangston anschlug. Im Gespräch mit ihrem Ehemann Mark Consuelos (54) und Gast Sebastian Maniscalco erzählte die Moderatorin von der weihnachtlichen Tradition in ihrer Familie, bei der Mark eigens monogrammierte Pyjamas für den Heiligabend trägt. "Ich bitte nicht um viel, aber er hat zu diesem Fest nichts beigetragen, also soll er wenigstens die [zensierten] Pyjamas anziehen", sagte Kelly, wobei Ton und Bild des vermeintlich vulgären Ausdrucks zensiert wurden. Während die Zuschauer lachten, wirkte Sebastian sichtlich überrascht, versuchte jedoch, die Situation mit seinem Kommentar humorvoll aufzufangen: "Scheint trotzdem eine glückliche Zeit zu sein!"

Auch der Alltag von Mark während der Feiertage kam zur Sprache. Die Schauspielerin berichtete, dass ihr Mann peinlich genau darauf achtet, das Geschenkpapier vom Boden zu entfernen, während andere noch mit dem Auspacken beschäftigt seien. "Er verhält sich wie der Grinch, der Weihnachten stiehlt. Unauffällig zieht er die Müllbeutel hervor und sammelt alles ein", erzählte Kelly augenzwinkernd. Mark erklärte, dies sei einfach seine Art, die Festtagsstimmung zu wahren. Eine weitere Unterhaltung drehte sich darum, dass Mark in Erwägung zog, den erwachsenen Kindern des Paares keine Geschenke mehr zu machen, sich jedoch angesichts der Reaktion seiner Frau schnell von dieser Idee distanzierte.

Kelly und Mark, die seit 1996 verheiratet sind, geben in ihrer Show immer wieder Einblicke in ihr Familienleben mit ihren drei Kindern Michael, Lola und Joaquin. Während sie oft humorvoll über die kleinen Streitereien und Traditionen des Zusammenlebens sprechen, wird deutlich, dass bei ihnen Offenheit und ein Schuss Ironie zum Alltag dazugehören. Mark, der für seine Rolle in der Serie "Riverdale" bekannt ist, zeigt sich als fürsorglicher Ehemann, auch wenn er von Kelly gelegentlich auf seine Pflichten hingewiesen wird. Zwischen all dem Aufräumen und Pyjama-Tragen bleibt jedoch reichlich Platz für Lachen und gemütliche Stunden – auch wenn Kelly dabei keine Gelegenheit auslässt, ihren spitzen Humor aufblitzen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024