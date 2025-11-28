Fans finden Daymian Weiß und Smillas Baby-Prank "peinlich"

Smilla Eckerle und ihr Freund Daymian Weiß haben ihre Fans ganz schön hinters Licht geführt. Die beiden Reality-TV-Stars überraschten vor wenigen Tagen mit Nachwuchs-News. Sie inszenierten das Ganze wie eine Schwangerschaftsankündigung – inzwischen lösten sie aber auf, dass es sich bei dem Nachwuchs um einen kleinen Hund handelt. Mit ihrem Humor scheinen sie dieses Mal aber nicht voll ins Schwarze getroffen zu haben: Einige Instagram-Nutzer finden die Aktion nämlich gar nicht witzig.

Ein paar Follower lachen über die Aktion, schnell häufen sich aber die kritischen Kommentare. "Wie geschmacklos", schreibt ein Nutzer, während gleich mehrere den Prank als "peinlich" bezeichnen. "Einfach mal für Klicks", beschwert sich jemand, ein anderer schreibt: "Schämt euch!" Auch ein Vergleich mit Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29) findet sich unter dem Beitrag. Auch die beiden TV-Bekanntheiten hatten sich vor wenigen Wochen nämlich drei kleine Welpen geholt und das Ganze mit einem "Nachwuchs"-Post verkündet.

Mit den Worten "Manchmal liegen die größten Geschenke nicht unter dem Baum... Unser kleines Wunder ist auf dem Weg", kündigten Daymian und Smilla ihren Familienzuwachs auf Instagram an. Während die meisten dabei logischerweise an ein Baby dachten, waren manche aber auch schon da misstrauisch und vermuteten lediglich ein Haustier. Wie ihre Fans auf die Auflösung ihres Scherzes reagieren könnten, zeigte sich aber auch da schon. "Das wäre schon sehr ehrenlos, wenn sie die Ankündigung machen würden und es tatsächlich nur um einen Hund geht", kommentierte ein Nutzer den Beitrag, während ein anderer zustimmt: "Also, wenn es um einen Hund geht, wäre das so geschmacklos."

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Daymian Weiß und ihr Hund, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025