Gerüchte: Sind Ariana Grande und Cynthia in einer Beziehung?

Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32) stehen derzeit im Mittelpunkt kurioser Online-Gerüchte. Es wird behauptet, die beiden, die aktuell für die Verfilmung des Musicals Wicked zusammenarbeiten, befänden sich in einer sogenannten "semi-binären" Beziehung. Diese Falschmeldung stammt von der Satire-Seite The Lamented auf Facebook, die durch überzogene Inhalte bekannt ist. Dort wurde fälschlicherweise zitiert, dass Cynthia ihre Verbindung zu Ariana als "nicht wirklich ein Paar, aber neugierig darauf, was das bedeuten könnte" beschrieben habe. Die Behauptung sorgte für reichlich Diskussionen, ist aber nichts weiter als ein Scherz.

Der Ursprung des Gerüchts ist schnell entlarvt: The Lamented hat in seiner Beschreibung klargestellt, dass es sich um satirische Inhalte handelt. Tatsächlich verbindet die beiden Künstlerinnen eine eng gelebte Freundschaft, die für Außenstehende manchmal irritierend wirken kann. So erklärte Ariana, dass sie und Cynthia oft durch Berührungen gegenseitig Unterstützung und Energie übermitteln. Persönlich sind beide jedoch anderweitig vergeben: Ariana ist mit ihrem "Wicked"-Kollegen Ethan Slater (33) liiert, während Cynthia in einer Beziehung mit der Drehbuchautorin Lena Waithe ist. Außerdem hatte Cynthia bereits vor einiger Zeit ihr queeres und bisexuelles Coming-out.

Die Beziehung der beiden Damen ist in vielen Aspekten einzigartig. Bereits vor den Dreharbeiten zu "Wicked" hatten die Sängerin und die Schauspielerin Kontakt aufgenommen und ein starkes Teamgefühl etabliert. Sie betonen regelmäßig, wie sehr sie sich beruflich und persönlich aneinander orientieren und unterstützen. Cynthia und Ariana zeigen somit, dass enge Freundschaften auch in der Glitzerwelt Hollywoods möglich sind – ohne, dass dies zwingend zu romantischen Verwicklungen führen muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" im Lincoln Center in New York, 17. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Januar 2025