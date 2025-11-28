Sam Dylan warnt Fans vor Emma Fernlunds Beauty-Eingriffen

Emma Fernlund (24) sorgt derzeit mit ihrer umfangreichen Beauty-Operation für Aufsehen. Die TV-Bekanntheit hat sich kürzlich mehreren Eingriffen unterzogen, die ihr Gesicht deutlich verändert haben. Nun hat sich ihr früherer Das Sommerhaus der Stars-Mitstreiter Sam Dylan (34) dazu geäußert – und das alles andere als positiv. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto von Emma nach den Operationen und schrieb: "Ich habe wirklich gedacht, das ist KI!" Sam zeigte sich geschockt und warnte seine Follower eindringlich davor, sich von Influencern wie Emma beeinflussen zu lassen. Besonders unverständlich sei ihm, wie jemand in jungen Jahren solch drastische Eingriffe vornehmen lassen könne.

In seinem Kommentar sprach Sam von einer "Beauty-Spirale", in der er Emma nun gefangen sieht. "Ich bin einfach immer schockiert, wie man sich mit Mitte 20 schon so verunstalten kann", äußerte er auf der Plattform. Bisher hat Emma auf die Kritik ihres ehemaligen Kollegen nicht öffentlich reagiert. Obwohl Schönheitsoperationen unter Influencern keine Seltenheit mehr sind, polarisiert vor allem das Ausmaß und die Art der Eingriffe bei der 24-Jährigen. Viele ihrer Fans und Kritiker teilen auf sozialen Medien ihre Meinungen zu dem Thema und sorgen damit für rege Diskussionen.

Für Emma war die aufsehenerregende Veränderung ihres Gesichts allerdings kein Geheimnis gegenüber der Öffentlichkeit. Bereits in einem Video hatte die Influencerin erste Einblicke in das vorläufige Ergebnis ihrer Nasenoperation gegeben und betonte dabei die noch andauernde Heilungsphase. Offenbar wollte sie ihre Community in den Prozess einbinden, doch die Reaktionen, gerade von prominenter Seite wie Sam Dylan, scheinen ihr Image zusätzlich zu belasten. Seit ihrem Auftritt bei "Das Sommerhaus der Stars" ist Emma für ihre offene Art bekannt, doch nicht jeder ihrer Follower oder Weggefährten teilt ihren Enthusiasmus für die jüngsten Veränderungen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / houseofdylan, Instagram / emmashealth_ Collage: Sam Dylan und Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Rebirth" im Zoo Palast Berlin, 18.06.2025

Anzeige Anzeige

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025

Anzeige