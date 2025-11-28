Prinzessin Kate setzt bei Charity-Einsatz auf Promi-Freunde

Prinzessin Kate (43) setzt sich mit Herzblut für den guten Zweck ein: Die Prinzessin von Wales hat ein persönliches Rezept in das Charity-Kochbuch "Choirs For GOOD FOOD!" eingebracht, das von der Organisation "Choirs For Good" veröffentlicht wurde. Der Erlös unterstützt Kinderhospize in Wales, darunter Hope House Tŷ Gobaith und Tŷ Hafan. Um Geld für die Kinderhospize zu sammeln, richtet die Prinzessin zudem am 5. Dezember in der Westminster Abbey das "Together At Christmas"-Adventskonzert aus, bei dem laut Hello! Hannah Waddingham (51), Bastille-Frontmann Dan Smith, Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) auftreten werden.

Bereits seit Januar 2025 hat Kate offiziell die Rolle der Schirmherrin des Tŷ Hafan Kinderhospizes übernommen, eine Aufgabe, die zuvor ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36) innehatte. Anlässlich dieses Antritts besuchte Kate das Hospiz in Sully, Südwales, und zeigte sich berührt von der Arbeit der Einrichtung, die Kindern mit lebensverkürzenden Krankheiten und ihren Familien Unterstützung bietet. Der Geschäftsführer von Tŷ Hafan erklärte zu Kates Engagement: "Als unsere Schirmherrin wird Ihre Königliche Hoheit eine Inspiration für Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Familien, unsere engagierten Mitarbeitenden und Freiwilligen und alle, die uns so großzügig unterstützen." Kate selbst schrieb im Juni in einem Brief während der Children's Hospice Week: "Als Schirmherrin von East Anglia's Children's Hospices und Tŷ Hafan Children's Hospice in Südwales habe ich das große Privileg, die außergewöhnliche Arbeit unserer Kinderhospize aus erster Hand zu sehen", und weiter: "Unsere Kinderhospize sind ein Ort der Hoffnung und Freude in den dunkelsten Zeiten."

Prinzessin Kate wird von den Menschen in Großbritannien für ihr soziales Engagement verehrt. Nicht erst seit ihrer eigenen Krebserkrankung setzt sie sich für die Schwachen und Benachteiligten in der Gesellschaft ein. Dass sie mit ihrer Schirmherrschaft direkt in die Fußstapfen von Diana tritt, gibt ihrem Einsatz eine persönliche Note. Zum bevorstehenden Charity-Abend der Prinzessin hieß es in einem offiziellen Statement aus dem Kensington Palast: "In einer Welt, die sich oft fragmentiert und entfremdet anfühlen kann, ist Liebe die Kraft, die uns alle wieder verbindet – über Generationen, Gemeinschaften, Kulturen und Glaubensrichtungen hinweg."

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2025

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992