Nach Tod ihres Hundes: Nicola Peltz-Beckham verklagt Pfleger

Nicola Peltz-Beckham (30) hat rechtliche Schritte gegen das Hundepflegeunternehmen HoundSpa eingeleitet. Die Schauspielerin macht die Firma für den Tod ihres geliebten Chihuahuas Nala verantwortlich, der direkt nach einer Behandlung des mobilen Grooming-Services im Jahr 2024 verstarb. Neue Gerichtsdokumente, die kürzlich eingereicht wurden und Daily Mail vorliegen, deuten darauf hin, dass Nicola vermutet, Nalas Schicksal könnte Teil eines größeren Missstands sein. Sie fordert die Herausgabe der Kundendaten, um mögliche Verletzungen oder ähnliches Missverhalten gegenüber weiteren Tieren aufzudecken.

Die Unterlagen, die dem Magazin vorliegen, zeigen Berichte von anderen Tierbesitzern, die ähnliche Vorwürfe gegen HoundSpa erheben. Es gibt Hinweise auf Verletzungen und Traumata bei weiteren Tieren, die mit dem Unternehmen in Kontakt standen. Kritische Online-Bewertungen stützen diese Anschuldigungen. In einer besonders alarmierenden Bewertung berichtet eine Tierhalterin von misshandelndem Verhalten, bei dem ihr Hund vor Angst urinierte. Laut Nicola könnte genau diese Kundendatenbank dazu beitragen, ein möglicherweise systematisches Problem bei HoundSpa aufzudecken. Die Firma weist die Vorwürfe zurück und möchte den Rechtsstreit vor Gericht klären.

Bereits vor sechs Monaten rückte der Fall um den verstorbenen Chihuahua in den Fokus der Öffentlichkeit. Damals wurde bekannt, dass Nicola vor Gericht aussagen sollte und dem Unternehmen sowie dem verantwortlichen Hundefriseur grobe Versäumnisse vorwarf. In der Klageschrift hieß es, Nala sei nach dem Termin deutlich geschwächt gewesen, habe eine blaue Zunge, Flüssigkeit in der Lunge und neurologische Schäden gehabt. "Nala war vollkommen gesund", betonte die Schauspielerin laut Mirror. Trotz sofortiger Behandlung sei ihre geliebte Hündin nur zwei Stunden nach dem Vorfall verstorben.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham mit ihrer Hündin Nala

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckhams Hündin Nala

Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Schauspielerin