Heißes Gerücht: Sind Harry Styles und Zoë Kravitz verlobt?

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36) haben in Rom für Aufsehen gesorgt. Bei einem entspannten Spaziergang durch die Stadt der Liebe zeigten sich der Sänger und die Schauspielerin Seite an Seite, lässig gekleidet und sichtlich vertraut. Auffällig: An Zoës linkem Ringfinger funkelte ein Stapel goldener Ringe – ein Detail, das prompt Spekulationen anheizte. Die britische Zeitung The Sun machte als erste darauf aufmerksam und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. Sind die beiden Turteltauben etwa schon verlobt?

Die Beziehung zwischen dem One Direction-Star und der "Big Little Lies"-Darstellerin soll sich in den vergangenen Monaten rasant entwickelt haben. Im August wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet. Nach einem gemeinsamen Sommer soll Zoë sogar geplante Arbeiten an einem Film in Großbritannien wahrnehmen, um in London bei Harry zu bleiben. "Das ist Liebe", beschreibt ein Insider laut The Sun die Dynamik zwischen den beiden. Ihre stilsicheren Auftritte machen sie mittlerweile zu einem viel beachteten Paar in der Öffentlichkeit.

Eine Verlobung wäre für Zoë und Harry ein großer Schritt. Erst vor rund einem Jahr hatte sich die Tochter von Lenny Kravitz (61) von ihrem damaligen Partner Channing Tatum (45) getrennt. Zum Zeitpunkt der Trennung waren Zoë und Channing rund ein Jahr verlobt gewesen. Harry ist seit 2022 von seiner Ex Olivia Wilde (41) getrennt. In der Zwischenzeit datete er Emily Ratajkowski (34), Taylor Russell (31), Olivia Dean und Ella Kenny, bis er im Sommer Zoë kennengelernt hat.

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz, 2025

Getty Images Harry Styles, November 2022