Boris Becker und Lilian sind erstmals mit Baby unterwegs

Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) wurden erstmals gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter Zoë Vittoria in Mailand gesichtet. Ein entspannter Spaziergang durch die Straßen der italienischen Metropole markierte den ersten öffentlichen Auftritt der kleinen Familie. Für Lilian, die an der Seite des früheren Tennisstars strahlte, ist Zoë das erste Kind. Boris, der sichtlich stolz sein Baby im Kinderwagen schob, ist bereits Vater von vier weiteren Kindern aus früheren Beziehungen. Die Fotos des besonderen Moments, die unter anderem Bild vorliegen, zeigen das Ehepaar voller Glück und Harmonie.

Für Lilian und Boris ist die Ankunft ihrer Tochter ein wahrlich bedeutungsvoller Neubeginn. Während Lilian ihre Rolle als frischgebackene Mutter offenbar genießt, scheint auch Boris in seiner Vaterrolle erneut aufzugehen. Gegenüber dem Blatt verriet er: "Am Mittwoch waren wir zum ersten Mal an der frischen Luft. Wir haben entschieden, die warme Mittagssonne zu genießen, auch wenn es aktuell in Mailand kalt ist." Tatsächlich betragen die Temperaturen in der Millionenstadt in Italien etwa sechs bis zwölf Grad. Aus diesem Grund waren die Eltern in warmer Wintermontur gekleidet.

Die Geburt ihrer kleinen Tochter verkündeten die Eheleute vor wenigen Tagen über Instagram. Boris wandte sich dort an seine Fans und schrieb: "Willkommen auf der Welt." Dazu veröffentlichte der ehemalige Tennisprofi ein erstes Foto von Zoë. Das Gesicht des Babys blieb allerdings verborgen. Es war ganz offensichtlich, dass der Schutz der Privatsphäre für das Paar weiterhin oberste Priorität hat. Auch während der Schwangerschaft gaben die beiden nur sparsam Einblicke in ihr Privatleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter Zoë Vittoria, November 2025