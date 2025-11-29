Kyle Richards genießt ihr Singledasein nach 27 Jahren Ehe

Kyle Richards (56) genießt ihr Single-Leben. Wie der Realitystar bei einem Event in Los Angeles gegenüber People verrät, habe sie es zwei Jahre nach der Scheidung von Ex-Mann Mauricio Umansky (55) "nicht eilig", einen neuen Partner zu finden. "Im Moment genieße ich es einfach, für mich zu sein und mit meinen Mädchen zusammen zu sein und zu reisen und die Zeit zu genießen, in der ich nicht drehe", erklärt sie. Gerade erst habe sie ein Mädelswochenende in Nashville verbracht. Auf die Frage, ob sie sich dennoch irgendwann einmal wieder binden wolle, antwortet Kyle klar: "Ich hoffe, eines Tages wieder zu heiraten. Ich meine, ich bin jemand, der wirklich gerne verheiratet ist. Also werde ich nicht mein ganzes Leben lang Single sein."

Die Ehe zwischen Kyle und Mauricio, die 27 Jahre andauerte, endete im Juli 2023. Sie teilen sich die vier Töchter Alexia, Sophia, Portia und Farrah, wobei letztere aus einer früheren Beziehung von Kyle stammt. Trotz der Trennung betonte die Unternehmerin die enge Freundschaft zu ihrem Ex-Partner: "Wir wollen beide nur das Beste füreinander und für unsere Familie." Gemeinsam arbeiten sie daran, das Co-Parenting harmonisch zu gestalten.

Abseits des Liebeslebens ist vor allem die enge Bindung zu ihren Töchtern ein zentraler Punkt in Kyles Alltag. In einem früheren Interview sprach sie über wichtige Gespräche, die sie mit ihren Kindern führte, als sie sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzte. Dabei lobte sie die Unterstützung und Liebe, die sie von allen vier Töchtern spürte. "Das hat mich tief berührt", sagte sie damals. "Für mich als Mutter ist es wichtig, dass meine Kinder wissen, dass sie immer geliebt und angenommen werden – egal, was kommt."

Imago Kyle Richards in Los Angeles

Imago Kyle Richards mit ihren Töchtern Alexia Umansky, Portia Umansky und Sophia Umansky, 2022

Getty Images Kyle Richards bei den Gracie Awards der Alliance for Women in Media in Beverly Hills