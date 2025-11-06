15 Jahre Drama: Plant Kyle Richards "Real Housewives"-Exit?

Kyle Richards (56) denkt über den Abschied von den Real Housewives of Beverly Hills nach – doch noch nicht heute. In einem Gespräch mit dem Magazin People während der Veranstaltung Raising Brows Live in Los Angeles erklärt sie, dass "der Tag offensichtlich kommen wird". Noch ist es jedoch nicht soweit, denn die Dreharbeiten zur 15. Staffel, in der Kyle seit 2010 als einziges verbliebenes Originalmitglied zu sehen ist, sind bereits abgeschlossen. "Fünfzehn Jahre sind wirklich eine lange Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen kann, wie lange ich das noch durchhalten kann", fügt sie hinzu.

Die Tante von Paris Hilton (44) verrät weiter, dass sie in den vergangenen Jahren mehrfach über einen Ausstieg nachgedacht habe, darunter während der Staffeln zwei und fünf. Letztendlich entschied sie sich aber immer wieder dafür, zu bleiben. "Ich kann mich an mehrere Staffeln erinnern, in denen ich fast gegangen wäre", betont Kyle und ergänzt: "Aber 15 Jahre sind eine lange Zeit, und es gibt Dinge, die ich tun möchte, und es nimmt viel Zeit in Anspruch. Und [meine Tochter] Portia geht jetzt auf die Universität, also wer weiß."

Die Schauspielerin, die vier Kinder aus zwei Ehen hat, merkte bereits vor wenigen Monaten an, dass es alles andere als leicht ist, das eigene Leben vor den Augen der Öffentlichkeit zu leben. Besonders nach ihrer Trennung von Ehemann Mauricio Umansky (55) sorgten private Details immer wieder für Diskussionen. "Es ist sehr schwierig, wenn dein Leben so öffentlich ist und die Welt sich ein Urteil bildet und Dinge analysiert, ohne die vollen Details zu kennen", offenbarte sie gegenüber People und fügte hinzu: "Und verurteilt zu werden, ohne alles erklären zu können, ist wirklich schwer."

IMAGO / ABACAPRESS Kyle Richards, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

IMAGO / NurPhoto Kyle Richards, April 2025

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky