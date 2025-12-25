Kyle Richards & Ex Mauricio gemeinsam beim Weihnachtsbummel

Kyle Richards (56) und Mauricio Umansky (55) haben sich kurz vor Weihnachten im winterlichen Aspen zu einem Familienbummel getroffen – und bewiesen dabei, dass sie trotz Trennung gemeinsame Momente zelebrieren. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Die Realitystars schlenderten zusammen mit den Töchtern Alexia, Sophia und Portia sowie Kyles ältester Tochter Farrah Aldjufrie (37) durch die verschneiten Straßen und legten einige Stopps für Last-Minute-Geschenke ein. Die Patchwork-Familie wirkte entspannt, lachte, posierte für Fotos und zog mit Einkaufstüten weiter von Laden zu Laden. Das Wiedersehen fand wenige Tage vor Heiligabend in der Bergstadt statt, die sich in ein festliches Schneepanorama gehüllt hatte.

Bereits vor rund fünf Wochen hatte Mauricio deutlich gemacht, wie entspannt und freundschaftlich das Verhältnis zu seiner Ex-Frau weiterhin ist. Im Gespräch mit Us Weekly unterstrich der Unternehmer: "Wir haben das Glück, echt und verletzlich zu sein. Wir müssen für das Fernsehen nichts vortäuschen." Sein Rezept für das harmonische Miteinander nach dem Liebes-Aus: "Mein Geheimnis ist, dass es nicht gespielt ist. Mein Geheimnis ist, dass es echt ist." Kyle nannte er sogar seine "beste Freundin" und betonte, wie wichtig Respekt auch nach dem Ende einer Beziehung sei. "Du hast diese Person geheiratet, weil du sie liebst – und nur weil sich dein Leben verändert hat, heißt das nicht, dass du anfangen musst, jemanden zu hassen", erklärte der Realitystar.

Kyle und Mauricio, die im Sommer 2023 ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht hatten, leben seitdem getrennt – Mauricio bezog zuletzt ein neues Haus, das Kyle in einer Episode von The Real Housewives of Beverly Hills besuchte. Fans der Show erlangten außerdem Einblicke in Kyles aktuelles Liebesleben, denn sie bestätigte in einer der jüngsten Folgen, dass sie zu dem Zeitpunkt des Drehs wieder in einer Beziehung war. Neben der Reality-Show bleibt sie auch weiterhin als Schauspielerin aktiv und wird in der vierten Staffel der Netflix-Serie "The Lincoln Lawyer" zu sehen sein.

Imago Mauricio Umansky und Kyle Richards bei der Homeless Not Toothless Fundraising Gala in Beverly Hills, April 2023

Imago Beim QVC Red Carpet Style Event in Los Angeles: Kyle Richards mit Ehemann Mauricio Umansky

Imago Kyle Richards und Mauricio Umansky bei der Paramount Network Launch Party in Los Angeles, 18. Januar 2018