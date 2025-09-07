Kyle Richards' Tochter Alexia und ihr Jake haben Ja gesagt

Ein freudiges Ereignis fand kürzlich im sonnigen Kalifornien statt: Alexia Umansky (29) hat ihren langjährigen Partner Jake Zingerman geheiratet, wie nun Page Six bestätigt. Die Zeremonie, die im malerischen Topanga Canyon in Los Angeles stattfand, war intim und voller Emotionen. Die Tochter von Realitystar Kyle Richards (56) und Unternehmer Mauricio Umansky (55) erschien in einem hinreißenden weißen Tüllkleid, während Jake in einem stilvollen weißen Smoking und schwarzen Anzughosen neben ihr strahlte. Der Moment, in dem Alexias Eltern sie gemeinsam zum Altar begleiteten, sorgte für rührende Augenblicke, insbesondere da Kyle und Mauricio trotz ihrer Trennung auf der Hochzeit unbeschwert Zeit miteinander verbrachten.

Im Anschluss an die Trauung wurde ausgelassen gefeiert, was auch an den in Bildern festgehaltenen Bräuchen wie dem traditionellen jüdischen Stuhltanz zu sehen war. Unter den geladenen Gästen befanden sich auch Prominente wie Teddi Mellencamp (44) und Nicky Hilton (41) – alte Bekannte der Familie Richards. Das Paar verlobte sich im November 2024 nach fünf Jahren Beziehung und hatte ursprünglich eine Hochzeit in Aspen geplant. Doch die Herausforderung, eine Feier dieser Größenordnung zu organisieren, führte dazu, dass sie einen Plan B verfolgen mussten. Alexia erklärte kürzlich in einem Amazon-Livestream, dass die neuen Vorbereitungen in Los Angeles deutlich entspannter verliefen.

Schon während der Verlobungszeit hatte Mauricio seinem Schwiegersohn in spe nur Gutes bescheinigt und betont, wie sehr beide Familien Jake schätzen. Für Alexia war die Unterstützung ihrer Familie während der gesamten Hochzeitsvorbereitungen von unschätzbarem Wert. Besonders ihre Mutter Kyle, mit der sie überaus eng verbunden ist, bewies in der Planungsphase große Gelassenheit und Hilfsbereitschaft. "Alexia ist so spezifisch und weiß genau, was sie will", verriet die 56-Jährige im Interview mit People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Realitystar Kyle Richards mit ihrer Tochter Alexia Umansky

Anzeige Anzeige

Instagram / alexiaumansky Alexia Umansky und Jake Zingerman im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards, TV-Bekanntheit