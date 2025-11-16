Nach Ehe-Aus: Kyle Richards bricht Schweigen zu Sexualität

Kyle Richards (56) gewährt im Interview mit Variety bei der BravoCon tiefe Einblicke in ihr Seelenleben und spricht offen über ein sensibles Thema. Nach 27 Jahren Ehe mit Mauricio Umansky (55), von dem sie sich 2023 getrennt hat, fühlt sich der Realitystar in einer Phase des Umbruchs. "Ich mag keine Labels. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich bin okay damit", erklärte die TV-Bekanntheit. Auch Personen, die früher nicht ihr Beuteschema gewesen wären, hätten heute eine Chance: "Ich wachse und entwickle mich weiter, und mein Geist hat sich geöffnet."

Über die vergangenen Monate machten Gerüchte um eine mögliche Romanze mit der Country-Sängerin Morgan Wade (30) die Runde, mit der Kyle 2023 in einem Musikvideo intime Szenen teilte. Ein neuer Trailer für The Real Housewives of Beverly Hills, der unter anderem auf TikTok veröffentlicht wurde, zeigte eine Szene, in der die Reality-Ikone kürzlich selbst auf die Spekulationen anspielte. In einem Gespräch mit den anderen Frauen stellte sie klar: "Na ja, ich könnte mich für Brad oder Angelina entscheiden."

Die Trennung von Kyle und Mauricio war für die US-Amerikanerin nicht gerade leicht. Doch inzwischen kommen die beiden wieder besser miteinander klar und funktionieren auch als Co-Eltern für ihre vier Töchter. Im Gespräch mit People verriet sie im Mai: "Mauricio und ich verstehen uns sehr gut. Wir wollen beide nur das Beste für den anderen. Wir lieben unsere Töchter. Deshalb sind wir sehr gute Freunde. Ich stehe hinter ihm. Er steht hinter mir."

Getty Images Kyle Richards im Mai 2025

Getty Images Morgan Wade, Sängerin

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017