Mauricio verrät: So ist das Verhältnis zu Ex Kyle Richards

Mauricio Umansky (55) hat kurz vor dem Start der neuen Real Housewives of Beverly Hills-Staffel über sein Verhältnis zu Kyle Richards (56) gesprochen – und räumte Gerüchte über Spannungen aus dem Weg. Im Gespräch mit Us Weekly erklärte der Realitystar bei einem Event in Los Angeles, dass die Freundschaft zu seiner Ex-Frau auch nach der Trennung bestehe. "Wir haben das Glück, echt und verletzlich zu sein. Wir müssen für das Fernsehen nichts vortäuschen", betonte er und ergänzte: "Alle fragen: 'Was ist euer Geheimnis?' Nun, mein Geheimnis ist, dass es nicht gespielt ist. Mein Geheimnis ist, dass es echt ist."

Konkreter wurde der Unternehmer, als es um die Zeit nach der Ehe ging: Er bezeichnete Kyle als seine "beste Freundin" und verteidigte einen respektvollen Umgang nach einer Trennung. "Am Ende des Tages hast du diese Person geheiratet. Du hast sie geheiratet, weil du sie liebst – und nur weil sich dein Leben verändert hat, heißt das nicht, dass du anfangen musst, jemanden zu hassen", sagte Mauricio. Es sei absolut möglich, im Guten auseinanderzugehen. "Man kann sich freundschaftlich trennen. Man kann sich gut trennen. Man sollte gute Eltern sein. Man sollte es wirklich nicht unnötig schwer machen", stellte er klar.

Auch Kyle zeigte sich in den vergangenen Tagen so offen wie selten. Im Gespräch mit Variety auf der BravoCon 2024 gewährte die Reality-Darstellerin ungewohnt persönliche Einblicke: Nach der Trennung brauche sie keine festen Schubladen mehr. "Ich mag keine Labels. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich bin okay damit", sagte sie. Ihr Blick auf Beziehungen habe sich verändert: "Ich wachse und entwickle mich weiter, und mein Geist hat sich geöffnet." Selbst Menschen, die früher nicht ihr Typ gewesen wären, hätten heute eine Chance bei ihr.

IMAGO / Depositphotos Mauricio Umansky und Kyle Richards, April 2023

IMAGO / Everett Collection Mauricio Umansky und Kyle Richards

IMAGO / ZUMA Press Wire Kyle Richards, Oktober 2025