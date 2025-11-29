Zoff bei "Mormon Wives": Jessi packt über Demi Engemann aus

Bei "The Secret Lives of Mormon Wives" steht Drama auf der Tagesordnung. Mit dem Start der dritten Staffel knallt es nun wieder gewaltig – diesmal zwischen Jessi Ngatikaura und Demi Engemann. Die beiden Reality-TV-Darstellerinnen lieferten sich kürzlich einen öffentlichen Schlagabtausch: Auslöser war ein Clip, in dem Demi nahelegte, die Hulu-Show sei stark geskriptet. Kurz darauf legte Jessi nach und packte über Demis berüchtigte "Fruity Pebbles"-Story aus der ersten Staffel aus – und wurde dabei sehr deutlich. "Seit sie kleinlich und ein A*schloch sein will, werde ich mal sagen, dass Opa Bret ihren Urin trinkt wie Dirty Soda", erklärte Jessi in ihrer Instagram-Story und zielte damit direkt auf Demis Ehemann Bret Engemann.

Demi konterte umgehend mit einer eigenen Stellungnahme: "Was mein Mann und ich einmal hinter verschlossenen Türen gemacht haben, war eine einvernehmliche und private Erfahrung in unserer Ehe. Ich lasse nicht zu, dass ein privater Akt zwischen meinem Mann und mir von einer ernsten Handlung ablenkt, der ich nicht zugestimmt habe." Die 30-Jährige betonte, sie habe diese intime Info vor fast zwei Jahren im Vertrauen erzählt – und warf ihrer TV-Kollegin vor, das Thema erst jetzt hochzuziehen, nachdem Jessis angebliche Affäre mit "Vanderpump Villa"-Star Marciano Brunette bekannt geworden sei: "Das ist nichts weiter als ein verzweifelter Versuch, von ihrem eigenen Verhalten abzulenken."

Die "Fruity Pebbles"-Story sorgte bereits in Staffel eins für Aufsehen, als Whitney Leavitt dem Paar kokett eine Packung des süßen Cereals schenkte – ein Geschenk, das Demi als "geschmacklos" bezeichnete. Die Situation eskalierte erneut, als Lisa Vanderpump (65) kürzlich ihren Angestellten Marciano in Schutz nahm, nachdem er von Demi der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde. "Ich weiß genau, was passiert ist, weil wir überall Kameras haben", erklärte sie gegenüber Access Hollywood. Demi reagierte spitz: "Jessi sitzt bestimmt gerade irgendwo und ärgert sich, dass Lisa über mich und nicht über sie spricht." Jessi ließ das nicht unbeantwortet und erklärte die wahre Bedeutung der "Fruity Pebbles"-Story, bevor sie hinzufügte: "Dieses Verhalten und der Abwärtstrend sollten wirklich studiert werden."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newscom / AdMedia, IMAGO / Cover-Images Jessi Ngatikaura und Demi Engemann

Anzeige Anzeige

Instagram / demilucymay Demi und Bret Engemann, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessi Ngatikaura, April 2025

Anzeige

Zwischen Jessi und Demi knallt es: Auf wessen Seite seid ihr? Team Jessi – ihre Ansagen treffen den Punkt. Team Demi – sie wird unfair angegangen. Ergebnis anzeigen