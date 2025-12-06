Verleumdung: "Mormon Wives"-Star Demi Engemann wird verklagt

Marciano Brunette zieht vor Gericht: Der "Vanderpump Villa"-Darsteller hat eine Verleumdungsklage gegen Demi Engemann eingereicht. Er wirft der "The Secret Lives of Mormon Wives"-Bekanntheit vor, ihn zu Unrecht als "Sexualstraftäter" bezeichnet und ihn sowohl in den sozialen Medien als auch in der Hulu-Serie beschuldigt zu haben, sich ihr gegenüber sexuell unangemessen verhalten zu haben. Laut der Klageschrift, die People vorliegt, kam es zwischen den beiden während der Dreharbeiten zur "Vanderpump Villa" im August 2024 zu einem "einvernehmlichen Kuss", den Demi später als sexuellen Übergriff darstellte. Die Klage richtet sich zudem gegen Produzent Jeff Jenkins beziehungsweise seine Firma, die Marciano zufolge die Vorwürfe für die Show bewusst dramatisiert haben soll.

In den Dokumenten wird zudem ein anderes Bild der Interaktion zwischen Demi und Marciano gezeichnet. Den Unterlagen zufolge hielten die beiden nach der Italien-Reise "monatelang" weiterhin Kontakt – über Anrufe, Nachrichten und sogar Videotelefonate. Marciano legt Nachrichten vor, in denen Demi ihn angeblich einlud, sie in den USA zu besuchen, und in denen sie ihm positive Wünsche und Unterstützung aussprach – was seiner Ansicht nach nicht zu ihrer späteren Darstellung als Opfer passe. Mit der Klage fordert er Schadensersatz sowie eine gerichtliche Verfügung, die Demi und die Produktionsfirma daran hindern soll, die Vorwürfe weiter zu äußern oder zu verbreiten. Auf Anfragen reagierten Demi und Jeff bislang nicht.

Die Anklage der 30-Jährigen folgt auf eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Demi und ihrem Co-Star Jessi Ngatikaura, an der auch Marciano beteiligt war. Nachdem Demi im Netz angedeutet hatte, dass "The Secret Lives of Mormon Wives" teilweise geskriptet sei, plauderte Jessi in der berüchtigten "Fruity Pebbles"-Story der ersten Staffel aus. "Seit sie kleinlich und ein A*schloch sein will, werde ich mal sagen, dass Opa Bret ihren Urin trinkt wie Dirty Soda", wetterte die TV-Bekanntheit und zog damit auch Demis Ehemann in die Diskussion. Demi verteidigte sich und erklärte, dass es sich dabei um eine "einvernehmliche und private Erfahrung in unserer Ehe" gehandelt habe. Außerdem betonte sie, dass Jessi ihre Intimitäten erst ausgeplaudert habe, als die angebliche Affäre zwischen Jessi und Marciano bekannt wurde.

Getty Images Demi Engemann, "The Secret Lives of Mormon"-Star

Instagram / marcianob Marciano Brunette, "Vanderpump Villa"-Darsteller

Getty Images Demi Engemann, April 2025