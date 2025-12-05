So heißen die Kids der "Secret Lives of Mormon Wives"-Stars

Die Stars der Reality-Serie "The Secret Lives of Mormon Wives" beeindrucken nicht nur durch ihre schillernden Persönlichkeiten, sondern aktuell auch durch die außergewöhnlichen Namen ihrer Kinder. Taylor Frankie Paul beispielsweise gab ihren drei Kindern die klangvollen Namen Indy May, Ocean und Ever True. Während Indy und Ocean laut People Magazine aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Tate Paul stammen, kam Ever True aus ihrer späteren Beziehung mit Dakota Mortensen hinzu. Doch Taylor ist nicht die Einzige, die bei der Wahl von Babynamen skurrile Entscheidungen trifft. In der neuen Staffel gewähren die Stars Einblicke in ihren Alltag, in dem 2025 gleich drei Babys das Licht der Welt erblickten.

Auch die anderen Darstellerinnen zeigen, dass sie bei der Namenswahl ihrer Kinder viel Kreativität an den Tag legen. Mikayla Matthews etwa ist Mutter von Beckham Jace, Haven Monroe, Tommie Grace und ihrer jüngsten Tochter Lottie June, die im Juli 2025 geboren wurde. Ihr Co-Star Mayci Neeley taufte ihren Sohn Hudson und ihre Töchter Harlow und Charli May. Währenddessen setzt Jessi Ngatikaura laut People Magazine eher auf Rock-Vibes: Die Namen von Sohn Jagger Zayn und Tochter Jovi sind Anspielungen auf Musik-Legenden Jon Bon Jovi (63) und Mick Jagger (82). Demi Engemann entschied sich für ihre Tochter aus erster Ehe für den Namen Maude Grace.

Die Serie zeigt nicht nur ihr Leben als moderne Mormoninnen, sondern auch, wie sie ihre großen Familien managen. Natürlich darf es dabei nicht an Drama fehlen: Gleich zu Beginn von Staffel 3 knallt es gewaltig zwischen Jessi Ngatikaura und Demi Engemann. Auslöser war ein Clip, in dem Demi andeutete, die Show sei stark geskriptet, worauf Jessi scharf reagierte. Auch ein Skandal um eine angebliche Affäre sorgt für Gesprächsstoff. Fans können seit dem 13. November Staffel 3 auf Disney+ sehen und dürfen sich auf neue Konflikte, spannende Familiengeschichten und jede Menge unterhaltsames Chaos freuen.

Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

Getty Images Jessi Ngatikaura, April 2025

Getty Images Demi Engemann, "The Secret Lives of Mormon"-Star