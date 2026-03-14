"Zu müde": Sänger Morrissey sagt schon wieder Konzert ab

Morrissey (66) hat erneut für Schlagzeilen gesorgt – und das nicht mit seiner Musik. Der britische Sänger sagte sein für Donnerstag geplantes Konzert in Valencia ab, weil er in der Nacht zuvor keinen Schlaf gefunden hatte. Auf seiner Webseite ließ der 66-Jährige verlauten, dass sein Hotel an der Plaza Manises eine "unbeschreibliche Hölle" gewesen sei. "Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben", hieß es in der Mitteilung. Schon im Vorfeld hatte Morrissey laut Bunte über "laute Techno-Gesänge" und "Megafonansagen" geklagt, die ihm nachts den Schlaf raubten.

Die offizielle Absage folgte dann mit der Begründung, dass die Vorstellung aufgrund des Schlafmangels des Musikers unmöglich sei. Das Konzert sei nicht komplett abgesagt, hieß es weiter – die Umstände machten die Show jedoch undurchführbar. Unklar bleibt aktuell, ob der Auftritt nachgeholt wird oder ob Ticketbesitzer ihr Geld zurückbekommen. Der Lärm, der Morrissey wach hielt, dürfte auf das Festival "Las Fallas" zurückzuführen sein, das derzeit in Valencia stattfindet. Bei dem traditionellen Fest, das seit 2016 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, werden riesige Pappfiguren aufgestellt und später verbrannt. Teil der Feierlichkeiten sind außerdem tägliche Feuerwerke.

Für den ehemaligen Frontmann von The Smiths ist es nicht das erste Mal, dass er Konzerte kurzfristig absagt. Bereits in der Vergangenheit musste der Musiker mehrfach Auftritte streichen, unter anderem zwei Shows in Stockholm. Morrissey, der in der Musikwelt für seine eigenwillige Persönlichkeit bekannt ist, sorgt immer wieder für kontroverse Diskussionen – sowohl durch seine Äußerungen als auch durch sein unberechenbares Verhalten bei Tourneen. Die aktuelle Absage reiht sich damit in eine lange Liste von ausgefallenen Auftritten ein, die seine Fans mittlerweile gewohnt zu sein scheinen.

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Getty Images Morrissey, Sänger

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Getty Images Morrissey im März 2013

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Getty Images Morrissey bei einer Preisverleihung