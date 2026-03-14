Romanze mit Kim: Wünscht sich Lewis Hamilton Kinder?

Lewis Hamilton (41) steht zwar seit Jahren an der Spitze der Formel Eins, doch es gibt eine Rolle, die der Brite bisher noch nicht eingenommen hat: die eines Vaters. Aktuell befindet sich der Sportler zwar in einer Liaison mit Kim Kardashian (45), jedoch macht er deutlich, dass für die Familienplanung noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist. "Dafür wird es eine Zeit und einen Ort geben, und ich kann es kaum erwarten", erklärte Lewis gegenüber The Times of London. Momentan habe er jedoch noch "einiges zu erledigen". Der Rennfahrer konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf seine Karriere, nachdem er nach zwölf Jahren bei Mercedes im Jahr 2025 zu Ferrari gewechselt war und dort neue Ziele verfolgt.

In einem Interview mit Blick stellte der 40-Jährige bereits 2023 klar, dass seine Ziele im Rennsport absolute Priorität hätten. "Ich habe keine Zeit dafür. Ich genieße es, Onkel zu sein", sagte Lewis damals. Er habe sich noch nicht für diesen großen Schritt entschieden, da er weiterhin Ziele mit dem Rennwagen verfolge und alles andere hintenanstehen müsse. Gegenüber der italienischen Gazzetta dello Sport verriet Lewis außerdem, dass er andere Rennfahrer bewundere, die es schafften, "ihren Job gut zu machen und gleichzeitig eine Familie zu haben". Er selbst könne das, was er tue, nicht auf dem gleichen Niveau leisten, wenn er bereits Vater wäre.

Trotz seines vollen Terminkalenders genießt Lewis die Zeit mit seinen Nichten und Neffen in vollen Zügen. "Mit ihnen fühle ich mich, als könnte ich das Kind sein, das ich bin", erzählte er. Auch wenn er feststellt, dass die Betreuung der Kleinen stressig sei und viel Engagement erfordere, macht ihm die Rolle als Onkel große Freude. "Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich immer ein Auge auf ihn haben, weil ich Kinder liebe", offenbarte der einzige schwarze Fahrer in der Geschichte der Formel Eins. Kinder zu bekommen sei definitiv etwas, das er sich für seine Zukunft wünsche – doch zunächst wolle er in der verbleibenden Zeit in der Formel Eins sein Bestes geben.

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Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star

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Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021