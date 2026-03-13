Diesen "Let's Dance"-Star wollen die Fans aus der Show haben

Bei Let's Dance wird nicht nur im Studio mitgefiebert – auch vor den Bildschirmen kochen die Emotionen hoch. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 13. März, 19:09 Uhr] konnten die Leser abstimmen, welchen Star sie als Nächstes aus der beliebten Tanzshow fliegen sehen wollen. Das Ergebnis fällt überraschend eindeutig aus: Besonders oft fällt dabei der Name von Vanessa Borck (29). Mit 560 von insgesamt 771 Stimmen liegt die Influencerin auf dem ersten Platz. Die Zuschauer scheinen sich klar festgelegt zu haben, wer ihrer Meinung nach als Nächste das Parkett räumen soll.

Doch Vanessa ist nicht die Einzige, die bei den Fans derzeit offenbar kritisch gesehen wird. In der Abstimmung tauchen auch einige andere prominente Teilnehmer auf, die offenbar nicht jeden mit ihren Performances überzeugen. Simon Gosejohann (50) landet mit nur 53 Stimmen auf Platz zwei. Knapp dahinter liegen Willi Whey (51 Stimmen), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (39 Stimmen) und Reality-Bekanntheit Joel Mattli (31 Stimmen), die von den Lesern als mögliche Exit-Kandidaten genannt werden. Besser sieht es für Bianca Heinicke (22 Stimmen), Nadja Benaissa (11 Stimmen) und Ross Antony (51) aus. Der Entertainer erhielt lediglich 4 Stimmen und erfreut sich somit großer Beliebtheit.

Die aktuelle Staffel von "Let's Dance" sorgt damit wieder einmal für reichlich Gesprächsstoff. Viele der genannten Stars bringen bereits eine große Fanbasis aus ihren vorherigen Karrieren mit in die Show – ob aus der Musik, dem Netz oder der Comedywelt – was die Gesamtleistung noch einmal beeinflussen kann. Gerade diese bunte Mischung macht das Format für viele Zuschauer so spannend: Unterschiedliche Persönlichkeiten treffen im Trainingssaal aufeinander und müssen sich auf ungewohntem Parkett beweisen.

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