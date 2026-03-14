Chase Stokes enthüllt rätselhaftes Tattoo nach Trennung

Frisch getrennt und direkt unter der Nadel: Nur wenige Wochen nach dem Beziehungs-Aus mit Country-Star Kelsea Ballerini (32) hat sich Outer Banks-Star Chase Stokes (33) ein neues Kunstwerk auf dem Rücken verewigen lassen. Er präsentierte das Ergebnis stolz in seiner Instagram-Story: In feiner Schreibschrift prangt nun die biblische Zeile "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen" über seinen Schultern. Eine Anspielung auf Matthäus 7:16, die wohl andeutet, dass Taten für den Schauspieler schwerer wiegen als Worte.

Wie E! News berichtet, sind seine Tattoos für den Netflix-Star weit mehr als nur Körperschmuck – er betrachtet seine Haut als ein persönliches "Skizzenbuch des Lebens". Dabei war Chase früher eher zurückhaltend, wenn es darum ging, sich tätowieren zu lassen. "Ich hatte Angst vor Nadeln und der Endgültigkeit", gestand er im Interview mit dem V Magazine. Mittlerweile nutzt er die Tinte, um Ängste zu besiegen und geliebte Menschen zu ehren. So trägt er zum Beispiel das Geburtsjahr und die letzte Unterschrift seiner verstorbenen Oma auf dem Bizeps. Doch es geht auch humorvoll: Ein kleiner Smiley auf seinem Handgelenk hört sogar auf den Namen "Frank".

Besonders spannend: In Chases beachtlicher Sammlung versteckt sich womöglich auch noch ein Partnertattoo mit seiner Ex Kelsea. Erst Ende 2023 hatten sich die beiden ihre gemeinsamen Sternzeichen (Jungfrau) stechen lassen. Kelsea scherzte damals noch im "Call Her Daddy"-Podcast: "Wir haben sie uns vor drei Wochen stechen lassen – jetzt können wir uns nicht mehr trennen!" Dass diese Beziehung nun endete, scheint Chase jedoch nicht davon abzuhalten, seine Haut weiter mit neuen Kapiteln zu füllen.

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Getty Images Chase Stokes bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025 in Partnerschaft mit Google Shopping in Los Angeles

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Instagram / hichasestokes Chase Stokes präsentiert seinen Followern sein neues Tattoo

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Getty Images Chase Stokes, Schauspieler