Richter stoppt Blake Livelys Angriff auf Baldonis Anwalt

Blake Lively (38) hat im Rechtsstreit mit ihrem It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (42) eine Niederlage einstecken müssen. Die Schauspielerin hatte im August bei einem Richter einen Antrag eingereicht, um Sanktionen gegen Justins Anwalt Bryan Freedman zu erwirken. Blake war mit den öffentlichen Äußerungen des Juristen über sie in den Medien nicht einverstanden und wollte rechtlich dagegen vorgehen. Doch am Freitag wies das Gericht ihren Antrag ab, wie aus neuen Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Portal TMZ vorliegen. Der zuständige Richter fand keine Grundlage für die von Blake geforderten Sanktionen.

In ihrer Begründung hatte die Schauspielerin argumentiert, dass Bryans Äußerungen die potenzielle Jury beeinflussen könnten. Der Richter sah das jedoch anders. Er wies darauf hin, dass die fraglichen Aussagen des Anwalts fast ein Jahr vor dem angesetzten Prozesstermin gemacht wurden. Zudem sei Blake, die stets die Herausforderungen des Drehs betont, nicht in der Lage gewesen zu beweisen, dass dessen Statements "mit erheblicher Wahrscheinlichkeit" das Gerichtsverfahren beeinträchtigen würden. Das Team der Schauspielerin hat sich auf Anfrage bislang nicht zu der Entscheidung geäußert.

Blake hatte im Dezember 2024 Klage gegen Justin eingereicht und ihm sexuelle Belästigung während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film vorgeworfen. Seitdem arbeitet Justin als Regisseur und Schauspieler weiterhin in der Filmbranche und ist seit Jahren mit seiner Frau verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Blake ist ebenfalls verheiratet, mit dem Deadpool-Star Ryan Reynolds (49), und Mutter von vier Kindern. Eine außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Filmstars konnte bisher nicht erzielt werden. Der Prozess ist für den 18. Mai angesetzt und dürfte damit in wenigen Wochen starten.

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Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

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Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

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Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

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