Berufungsantrag von Tory Lanez gegen Haftstrafe abgelehnt

Der Rapper Tory Lanez (33) bleibt weiterhin hinter Gittern. Wie nun bekannt wurde, hat ein Berufungsgericht den Antrag des Musikers, seine zehnjährige Haftstrafe zu kippen, abgelehnt. Die Strafe war 2023 verhängt worden, nachdem er beschuldigt wurde, Megan Thee Stallion (30) im Jahr 2020 in den Fuß geschossen zu haben. Tory, der seitdem seine Unschuld beteuert und sich weigert, eine Entschuldigung auszusprechen, hatte argumentiert, dass das Verfahren fehlerhaft verlaufen sei und es an Beweisen für seine Schuld mangele.

Die Richter des Berufungsgerichts konnten diesen Punkten jedoch nicht folgen. Laut einem Bericht von Billboard erklärten sie: "Wir fanden keinen entscheidenden Fehler und bestätigen daher Petersons Verurteilung." Zu den Hauptargumenten des Rappers gehörten eine frühere Aussage von Kelsey Harris, einer Freundin und Assistentin von Megan, die ihn belastet habe, sowie die Interpretation eines Instagram-Posts. Auch eine angebliche rassistische Voreingenommenheit soll laut Torys Verteidigung durch die Erwähnung eines Waffentattoos auf seiner Brust eine Rolle gespielt haben. Laut Gericht war es jedoch die Verteidigung selbst, die das Tattoo ins Spiel gebracht hatte, während die Staatsanwaltschaft dies in den Abschlussplädoyers nicht thematisierte.

Megan beharrte jedoch weiterhin darauf, dass Tory sie angeschossen habe. Auf TikTok machte die Musikerin ihrem Ärger Luft und sagte: "Wann werdet ihr damit aufhören, mich ständig wieder durchleben zu lassen, dass Tory mich angeschossen hat? Wann werden Tory und seine Fans endlich aufhören zu lügen? Wie viel Geld bekommt ihr eigentlich dafür, mich ständig zu belästigen?" Die Rapperin zeigte sich deutlich genervt davon, dass viele immer noch an der Schuld des Kanadiers zweifeln und die Diskussion darüber nicht abreißen will.

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Getty Images Megan Thee Stallion im September 2024

Getty Images Tory Lanez, Januar 2020