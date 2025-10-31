Wirbel um Foto: Zieht Megan Thee Stallion zu ihrem Freund?

Schon seit Juli sorgt das Paar Megan Thee Stallion (30) und Klay Thompson für Gesprächsstoff, doch jetzt scheinen die beiden einen weiteren großen Schritt in ihrer Beziehung getan zu haben. Auf Instagram teilte die Rapperin einen Beitrag, der Fans förmlich jubeln ließ. Das erste Bild zeigt zwei Hände – eine davon vermutlich die ihres Partners – mit einem Schlüsselbund, umrahmt von einem Herzsymbol. Im Hintergrund ist ein strahlend weißes Haus mit großen Fenstern zu sehen, was viele als Hinweis darauf deuten, dass sie ein neues gemeinsames Zuhause bezogen haben könnten. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings bisher nicht.

Die Fans überschütteten die Kommentarsektion mit Glückwünschen und emotionalen Botschaften. Eine Anhängerin scherzte: "Wo kann ich ein Einweihungsgeschenk hinschicken?" Andere nahmen Megans neuesten Song als Anspielung: In ihrer Single "Lover Girl" rappt sie die Zeilen "Ich habe dieses Haus in ein Heim verwandelt, ich bin eine verdammt gute Frau". Seit ihrem öffentlichen Beziehungs-Outing im Sommer 2025 scheinen die beiden Turteltauben einander untrennbar verbunden. Megan wurde regelmäßig bei Klays Basketballspielen gesichtet und die beiden präsentierten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich bei der von Megan organisierten Pete & Thomas Foundation Gala.

Megan, die für ihre hitzigen Rhymes und authentische Art bekannt ist, wirkte in diesem Sommer besonders glücklich. Sie beschrieb Klay in einem Interview gegenüber Page Six als den "liebsten Menschen", den sie je daten durfte, und betonte, wie sehr er sie bereichert. Auch der Basketball-Star zeigt sich an ihrer Seite entspannt und gelöst – Bilder von ihrem gemeinsamen Gala-Auftritt zeigen, wie fürsorglich Megan stets nach seinem Wohlbefinden fragt. Ob es sich bei den Haus-Schlüsseln tatsächlich um einen Kauf oder um eine andere Verbindung handelt, bleibt vorerst unklar, doch ihre Fans sind sich sicher: Dieses Paar ist auf Erfolg eingestellt – beruflich wie privat.

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Instagram / theestallion Meghan Thee Stallion und Klay Thompson (vermutet) mit den Schlüsseln zu ihrem Haus, Oktober 2025

Imago Meghan Thee Stallion und Klay Thompson, Oktober 2025