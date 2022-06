Kat Graham (32) ist dafür bekannt, dass sie stylingtechnisch gerne mal etwas Neues ausprobiert. Besonders in Sachen Frisuren scheint die einstige Vampire Diaries-Darstellerin ein Faible für Experimente zu haben. So wechselte sie schon von einer wilden Lockenpracht zu einem glatten Longbob und begeisterte ihre Fans Anfang des vergangenen Jahres mit raspelkurzen Haaren. Jetzt trägt Kat einen Vokuhila, den sie auf dem roten Teppich gekonnt in Szene setzte.

Bei der diesjährigen Veranstaltung von iHeartRadio Wango Tango zog die 32-Jährige alle Blicke auf sich. In einem farbenfrohen Kleid schlenderte die Schauspielerin über den Red Carpet und präsentierte ihre neue Haarpracht. Diese kam durch einen lässigen Wet-Look ideal zur Geltung. Umrundet wurde der gesamte Style durch ein extravagantes Make-up und auffällige Accessoires.

Was wohl Kats Liebster Darren Genet zu der besonderen Frisur sagt? Der kann vermutlich gerade ohnehin nicht genug von seiner Partnerin bekommen – denn offenbar hat er vor ein paar Wochen um die Hand seiner Herzdame angehalten, wie ein Insider gegenüber People ausplauderte. "Kat ist unsterblich verliebt und könnte nicht glücklicher sein", ergänzte die Quelle.

Anzeige

Facebook / katgrahamofficial Kat Graham im Januar 2020

Anzeige

ActionPress / Xavier Collin/Image Press Agency Kat Graham im Juni 2022

Anzeige

Instagram / katgraham Darren Genet und Kat Graham im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de