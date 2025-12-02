Royals
Kat Graham und Bryant Wood erwarten ihren ersten Nachwuchs

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 1 min

Kat Graham (36) und ihr Partner Bryant Wood haben ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit überrascht: Die Vampire Diaries-Berühmtheit ist schwanger! Anlässlich ihres neuesten Familienglücks teilte die Schauspielerin eine Reihe an Bildern, auf denen sie und ihr Liebster in einer Fotobox posierten. Neben den glücklichen Gesichtern ist es vor allem Kats gewachsener Babybauch, der den Fans sofort ins Auge fällt.

"Wir bekommen ein Baby", kommentiert die 36-Jährige ihren Beitrag überglücklich. Überglücklich wegen der tollen Nachricht sind auch zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen des Ehepaares. In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche. So gratuliert unter anderem Kats langjährige Serienkollegin und gute Freundin Candice King (38) den Beitrag mit einem erfreuten "Ahhh, herzlichen Glückwunsch!". Auch Natalie Kuckenburg (25), die Freundin von "The Vampire Diaries"-Co-Star Paul Wesley (43), und Model Winnie Harlow (31) drücken ihre Freude aus.

Kat und Bryant gehen seit ungefähr drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Monaten hatte das Paar einen Grund zur Freude: Nachdem sie sich im Oktober 2023 das Jawort gegeben hatten, feierten sie diesen August ihre Beziehung erneut mit einer zweiten, größeren Hochzeitsfeier. Nun krönen die Turteltauben ihr Liebesglück mit ihrem ersten Nachwuchs.

