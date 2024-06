Diese Schauspieler waren vor ihrem Durchbruch fast bankrott!

Bei großen Hollywood-Schauspielern kann man sich oft kaum vorstellen, dass auch diese mal normale Menschen waren, die vor ihrer Karriere in Geldnöten gesteckt haben. Wie BuzzFeed jetzt berichtet, gibt es den einen oder anderen Schauspieler, der vor seinem großen Durchbruch fast bankrott war – so auch Sylvester Stallone (77)! So musste er seinen Hund für rund 36 Euro verkaufen, weil er sich kein Futter mehr leisten konnte! Nachdem er dann sein Drehbuch für den Film "Rocky" verkauft hatte, konnte er sich auch seinen geliebten Hund zurückholen: "Ich konnte ihn zurückkaufen, aber der neue Besitzer wusste, dass ich verzweifelt war und verlangte 13.800 Euro. Er war jeden Penny wert!", schrieb er auf Instagram.

Auch Matt LeBlanc (56) ist ein Name, den alle Friends-Fans wohl kennen sollten. Doch vor seiner Rolle als Joey in der Kultserie hatte auch er nur noch lediglich zehn Euro auf dem Bankkonto. Dazu sagte er, wie BuzzFeed berichtet: "Das ist zu langes Ausharren. Denn selbst wenn ich zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte: 'In Ordnung, ich werde mir einen Kellnerjob suchen', wären die 11 Dollar [rund zehn Euro] schon vor dem ersten Gehaltsscheck für diesen Job aufgebraucht gewesen. Ich wäre verhungert."

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (48) hatte Glück im Leben. So wurde die damals 18-jährige Schauspielerin zufällig von Talentagent John Crosby entdeckt, während sie sich in einer Bank mit einem Angestellten stritt. Sie wollte dort einen Scheck von einem Modeljob einlösen, der jedoch aus einem anderen Staat war. Der Mitarbeiter weigerte sich deshalb, diesen einzulösen. Genau da entdeckte sie ihr Manager, der ihr später mehrere Schauspieljobs verschaffte.

Auch viele weitere Stars hatten nur noch wenig Geld auf dem Konto, bevor sie letztendlich eine wichtige Rolle ergatterten und ihre Geldprobleme beseitigen konnten. Dazu gehörten Personen wie Riverdale-Schauspielerin Ashleigh Murray, Kat Graham (34) von Vampire Diaries und sogar Dwayne "The Rock" Johnson (52). Und auch andere Legenden mussten erst eine schwere Zeit durchmachen, bevor ihr Erfolg endlich entdeckt wurde.

