Frank Thelen crasht ins Garagentor bei "Die Höhle der Löwen"

Ein unerwartetes Weihnachtschaos spielte sich jetzt in der neuen Ausgabe von Die Höhle der Löwen ab. Unternehmer Frank Thelen (50) testete während eines Pitches in der Studio-Vorhalle ein elektrisch betriebenes Schneemobil namens "Bobsla". Doch statt einer souveränen Probefahrt endete das Ganze in einem ungewollten Crash: Vor lauter Fahrspaß übersah der Investor die Bremse und rauschte ungebremst in ein Garagentor. Glücklicherweise blieb Frank unverletzt, während das Tor deutliche Dellen davontrug. "Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, das Gerät hat keinen Schaden genommen", entschuldigte er sich laut RTL bei den verdutzten Gründern.

Die beiden Entwickler des Elektro-Schneemobils, Sergey Ignatyev und Werner Kirchner-Höffer, präsentierten ihren "Bobsla" als umweltfreundliche Alternative zum klassischen Schneemobil. Angetrieben von zwei 48-Volt-Motoren, gilt das Gefährt laut RTL als besonders wendig und nahezu "unkippbar". Trotz des kleinen Unfalls erhoffen sich die Gründer nun, dass ihre Innovation Eindruck hinterlässt und vielleicht sogar zu einem Deal führen könnte. Das große Dezember-Special "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" ist ab sofort auf RTL+ verfügbar und läuft am Dienstag, den 8. Dezember um 20.15 Uhr bei VOX im TV.

Frank, bekannt aus den frühen Staffeln der Sendung, feierte kürzlich nach längerer Pause sein Comeback als Löwe. Schon damals zeigte der Unternehmer ein feines Gespür für starke Start-ups und eine ausgeprägte Leidenschaft für neuartige Technologien. Mit seiner Rückkehr mischt er die Investorenrunde erneut auf und knüpft dabei an seine klaren Entscheidungen und prägnanten Investments aus früheren Staffeln an. Nach dem kleinen "Bobsla"-Zwischenfall dürfte die Neugier der Zuschauer nun erst recht geweckt sein.

RTL / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen im Elektro-Schneemobil "Bobsla"

RTL / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen fährt mit dem "Bobsla" gegen ein Tor

RTL Die "Löwen" bei "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" 2025