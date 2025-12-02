Hotelmitarbeiter äußert sich zum Tod von Poorstacy (†26)

Der aus Florida stammende Rapper Poorstacy, mit bürgerlichem Namen Carlito Milfort Jr., ist nun im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Der Musiker starb am Samstag nach einem "Vorfall" in Boca Raton, wie das Polizeidepartment der Stadt gegenüber People Magazine bestätigte. Er war zusammen mit einer Frau und einem Kleinkind in einem Hotel eingecheckt, als Einsatzkräfte gerufen wurden und ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten. Laut TMZ wurde jedoch nur Poorstacy selbst eingeliefert. Ein Hotelmitarbeiter verriet dem Portal außerdem, dass der Rapper bereits seit zehn Tagen in dem Hotel gewohnt hatte.

Die genauen Umstände seines Todes bleiben weiterhin unklar. Billboard meldet, dass bislang keine näheren Angaben zur Situation oder Todesursache vorliegen. Poorstacy, bekannt für seinen genreübergreifenden Stil, arbeitete in der Vergangenheit mit Künstlern wie Travis Barker (50) und Oliver Sykes von Bring Me the Horizon zusammen. Auf Social Media zeigten zahlreiche Weggefährten ihre Bestürzung. Travis Barker, mit dem Poorstacy Songs wie "Choose Life" und "Nothing Left" aufnahm, drückte seine Trauer aus: "Ruhe in Frieden, wir werden dich nie vergessen", schrieb er auf Instagram und teilte dazu einen Clip von einem gemeinsamen Musikvideo-Dreh. Auch Oli Sykes erinnerte mit einem Foto und den Worten "R.I.P."

Poorstacy, der in diesem Jahr noch seinen Song "Nothing belongs to you" veröffentlichte, hatte sich als Musiker und Songwriter international einen Namen gemacht. Mit seinem Mix aus Emo-Rap, Punk und Metal galt er als Ausnahmeerscheinung. Zuletzt war er auf dem Soundtrack zu "Bill & Ted Face the Music" vertreten, der im Folgejahr sogar eine Grammy-Nominierung erhielt. Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit hielt Poorstacy sein Privatleben weitgehend unter Verschluss. Mit seinem tragischen Tod hinterlässt er eine Lücke in der Musikwelt sowie bei seinen engen Freunden und seiner Familie.

Imago Poorstacy bei einem Konzert in Mailand 2023

Instagram / poorstacy Poorstacy, Rapper

