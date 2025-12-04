Ganz anders: Luke Wilson überrascht mit blond gefärbtem Haar

Luke Wilson (54) hat bei der 93. Hollywood Christmas Parade am 30. November in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler, bekannt aus der Filmreihe "Natürlich blond", präsentierte eine unerwartete Typveränderung: blond gefärbtes Haar. Mit einem grauen Blazer, einer blau-rot karierten Flanellbluse und dunkelblauen Hosen erschien er auf dem Event und zeigte stolz seine neue Frisur. Der Star, der in der Vergangenheit mit seinem braunen Haar auffiel, lässt sich offenbar von Elle Woods, der legendären Hauptfigur der Filmreihe, inspirieren.

Im Gespräch mit Medien äußerte sich Luke zuletzt immer wieder positiv über eine Fortsetzung von "Natürlich blond". Zwar ist "Natürlich blond 3" weiterhin in der Entwicklungsphase, doch ein Zoom-Call mit dem Cast, inklusive Jennifer Coolidge (64), Selma Blair (53) und Reese Witherspoon (49), habe ihn im letzten Jahr begeistert. Reese soll, laut ihm, darauf warten, dass das Script und der Zeitpunkt stimmen. Während die Fans noch auf den dritten Teil hoffen, produziert Reese derzeit die Prequel-Serie "Elle" für Prime Video. In der Serie, die 2026 erscheinen soll, übernimmt Lexi Minetree die Rolle der jungen Elle Woods.

Luke, der in der Filmreihe den charmanten Emmett Richmond spielt, dem Ehemann von Elle Woods, erinnert sich gerne an die Dreharbeiten. Vor allem der Kultstatus der Filme, die Generationen von Fans begeistern, habe ihn berührt. Er erzählt gegenüber Us Weekly einmal, wie junge Fans damals mit Fragen zu Reese und ihrer Rolle auf ihn zukamen. Neben "Natürlich blond" kennt man Luke aus zahlreichen weiteren Produktionen wie "Royal Tenenbaums" und "Familie Stone". Privat und beruflich scheint er stets dem Bodenständigen verbunden zu bleiben.

Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025

Matt Winkelmeyer / Staff / Getty Images Luke Wilson, Schauspieler

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Luke Wilson in New York 2018