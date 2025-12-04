ProSieben verkündet: 2026 kommt neue Show mit Joko und Klaas

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) werden im kommenden Jahr mit einer brandneuen Show auf ProSieben zurückkehren. Dies bestätigte Henrik Pabst, Manager von ProSiebenSat.1, in Unterföhring gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zwar hielt er sich mit Details zurück, kündigte jedoch an, dass das kreative Duo, das sich entschieden hat, eine ihrer vielen beliebten Shows zu beenden, bereits an neuen Konzepten arbeite. "Ich weiß es selber noch nicht ganz genau. Die Kollegen arbeiten ständig an Ideen, manche sind auch ein bisschen verrückt. Lassen wir uns überraschen", erklärte Pabst.

Das Publikum darf sich demnach erneut auf die unverwechselbare Kombination der beiden Moderatoren freuen, die für ihren humorvollen und zugleich innovativen Stil bekannt sind. Joko und Klaas haben in der Vergangenheit bereits mit Shows wie "Circus HalliGalli" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" große Erfolge gefeiert. Laut Pabst sei es vor allem ihre Fähigkeit, sowohl junge als auch ältere Zuschauer anzusprechen, die sie zu idealen Künstlern für den Sender mache. Der geplante Start der neuen Show soll im Jahr 2026 erfolgen, nähere Angaben zur Ausstrahlung oder zum Konzept wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Joko und Klaas gehören seit Jahren zu den wichtigsten Gesichtern von ProSieben und sind weit über die Grenzen der Fernsehwelt hinaus bekannt. Neben ihrer Arbeit als Moderatoren sind sie auch als Produzenten und Unternehmer aktiv. Ihre unkonventionellen Showideen und einzigartigen TV-Momente haben ihnen eine treue Fangemeinde beschert. Privat halten sich die Stars eher bedeckt, konzentrieren sich jedoch beruflich stets darauf, kreative und überraschende Formate zu schaffen – Eigenschaften, mit denen sie auch ihre kommende Show sicher zu einem Fernsehereignis machen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024