Drama bei Walentina und Eva: Zerbricht das Forsthaus-Duo?

In Folge acht von "Forsthaus Rampensau Germany" passiert etwas, das die Reality-Welt schon lange nicht mehr gesehen hat. Walentina Doronina (25), bekannt für ihr Pokerface, bricht in Tränen aus. Grund dafür ist eine Nominierung – und zwar die zum unbeliebtesten Bewohner im Forsthaus. Mit sieben Stimmen schnappt sich Wale den ersten Platz. Dass sie so viele gewählt haben, ist aber nicht der eigentliche Grund für ihre Trauer. Sie ist enttäuscht von ihrer Team-Partnerin Eva Benetatou (33)! Diese gab ihr nämlich nicht nur ihre Stimme, sondern begründete es damit, dass Walentina "frech" sei. Diese Aussage scheint die Blondine zutiefst zu verletzen.

Doch wieso hat Eva überhaupt ihre Team-Partnerin gewählt? Schnell stellt sich heraus, dass Wale sie sogar dazu aufforderte, um keinen anderen Mitstreiter gegen ihr Team aufzuhetzen. Dass Eva es aber wagte, sie als "frech" zu bezeichnen, kann Walentina aber nicht fassen. In kürzester Zeit ist sie auf 180 – und geht verbal auf Eva los. "Wie wenig Grips musst du haben, sowas aufzuschreiben" und "Eva muss auf die Fresse fallen" sind nur ein paar Sätze, die sie ihr an den Kopf wirft. Eva versteht die Welt nicht mehr – und der Rest der Kandidaten auch nicht. Manche versuchen, Walentina zu beruhigen, andere reden auf Eva ein, dass sie sich so nicht behandeln lassen kann. Die ist "maximal schockiert" und auch ihr kommen schließlich die Tränen: "Alle Leute haben mich vor Walentina gewarnt. Ich hab trotzdem immer hinter ihr gestanden. Und mir so das Messer zu rammen ist das Allerletzte." Maurice Dziwak (27) scheint von der ganzen Situation die Schnauze voll zu haben. "Die wissen beide, was sie tun. Walentina und Eva sind kalkül und berechnend. Ich denke, Walentinas Tränen hatten nichts mit Eva zu tun, sondern weil sie gemerkt hat, dass sie sich komplett ins Aus geschossen hat", schlussfolgert er.

Mehrmals kündigt die 25-Jährige an, das Format zu verlassen. Das würde im Umkehrschluss auch das Aus für Eva bedeuten. In den letzten Minuten der Folge sieht man sie dann tatsächlich ihre Koffer packen. Während Eva auf ihrem Bett sitzt, verabschiedet sich Walentina von den anderen Kandidaten. Wale verlässt das Haus und die Tür schließt sich hinter ihr – ist das wirklich das Ende für die beiden Realitystars im Forsthaus? Das Ende bleibt offen und die Zuschauer müssen sich wohl bis zur nächsten Folge gedulden. Bekannt ist bislang nur, dass die beiden Frauen die Show nicht mehr als Freundinnen verlassen haben.

Joyn Eva Benetatou und Walentina Doronina, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

