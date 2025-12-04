Forsthaus-Drama um Eva und Yeliz: Das sagt Samira Yavuz dazu

In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählt Samira Yavuz (32), dass sie sich kürzlich ein paar Folgen von "Forsthaus Rampensau Germany" angeguckt hat. Dort kam es zur Auseinandersetzung zwischen Eva Benetatou (33) und Yeliz Koc (32): Yeliz verurteilte Eva vor laufenden Kameras dafür, dass sie mit Samiras Ehemann Serkan Yavuz (32) ins Bett gegangen und die Affäre später in den sozialen Medien breitgetreten hatte. Yeliz hatte damals, als die Nachricht erstmals publik geworden war, Eva in einer Instagram-Story beleidigt. Im Forsthaus forderte Eva eine Entschuldigung dafür und pochte darauf, dass sie und Yeliz keine Fremden sind – sie hätte es daher auch privat mit ihr klären können. Nun findet Samira klare Worte für die Situation.

Sie ist dankbar, dass sich Yeliz und Dilara Kruse in ihrer Abwesenheit so für sie eingesetzt haben – Yeliz sei eine gute Bekannte, Dilara kenne sie nicht einmal persönlich. Die Aussage von Eva, die Samira nur als "Kapitel E" bezeichnet, stößt der 32-Jährigen allerdings sauer auf. "Ich fand es so krass, wie sie da hin- und herdiskutieren und Kapitel E dann zu [Yeliz] meinte: 'Du hättest mir das schon selber sagen müssen, ich bin ja nicht irgendeine'", beschreibt Samira. Dann wendet sie sich mit harten Worten direkt an Eva: "Krass, dass du dich traust, das zu sagen – hatten wir nicht auch Kontakt über Instagram? [...] Hat mein Kind nicht mit deinem gespielt, als ich einen Dreh in Köln hatte? Und dann sagst du zu Yeliz: 'Das hättest du mir selber sagen müssen.' Und ich habe das selber nie von dir bekommen, nicht ein einziges Wort."

Im Februar war bekannt geworden, dass sich Samira und Serkan getrennt haben. Schnell wurde publik, dass Untreue einer der ausschlaggebenden Gründe für das Aus war – und Evas Name kursierte unter den Fans. Im April meldete sich die gebürtige Griechin dann schließlich selbst auf Instagram zu Wort und verkündete: "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir." Sie sei emotional gewesen und habe sich auf den zweifachen Vater eingelassen – es sei jedoch keine handfeste Affäre gewesen. Auf dieses Geständnis folgte viel Kritik in den sozialen Medien, darunter auch von Yeliz, die Eva öffentlich als "ekligen Menschen" beschimpfte.

