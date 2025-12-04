Hochschwangere Tanja Makarić zeigt ihren runden Babybauch

Tanja Makarić (28) teilt einen intimen Blick in den Endspurt ihrer Schwangerschaft: In einer Instagram-Story zeigt die ehemalige Profischwimmerin ihren großen, runden Babybauch und teasert damit an, wie nah der große Moment wohl schon ist. Zu sehen ist Tanja in einem weinroten Crop-Top, das ihre Körpermitte komplett freigibt. Das Video wirkt wie eine liebevolle Momentaufnahme von einer werdenden Mama, die ihr erstes Kind erwartet. Der Schnappschuss kommt ohne Schnickschnack aus, dafür mit viel Vorfreude – und sorgt bei ihren Followern für reichlich Vorfreude.

Der Social-Media-Star dokumentiert damit eine Schwangerschaft, die inzwischen in die heiße Phase gestartet ist. Der Bauch präsentiert sich stolz und unverhüllt, jede Bewegung scheint ein kleiner Hinweis darauf zu sein, dass es nicht mehr lange dauern dürfte. Tanja bleibt dabei ihrer klaren, sportlich-schlichten Bildsprache treu: natürliche Beleuchtung, fokussierter Bildausschnitt, keine ablenkenden Filter. Das weinrote Top setzt einen warmen Akzent, während die Aufnahme die Aufmerksamkeit ganz auf das Babyglück lenkt. Ein exakter Geburtstermin bleibt ihr Geheimnis, doch die Botschaft ist eindeutig: Der Countdown läuft.

Erst kürzlich hatte die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde verraten, wie sie nach der Geburt mit ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit umgehen will. "Es ist ein Teil meines Lebens. Ihr habt immer alle Teile meines Lebens mitbekommen, das bekommt ihr auf jeden Fall auch mit", schrieb Tanja. Gleichzeitig erklärte die Sportlerin aber, dass das Gesicht ihres Babys zunächst nicht gezeigt wird. "Ich denke, das Gesicht zeige ich nicht. Ich hätte das, sage ich euch ganz ehrlich, so gerne gemacht", erklärte sie ihren Followern. Das Risiko sei ihr im Netz aber zu hoch. Trotzdem versprach Tanja, ihre Fans mit auf die Reise in ihren neuen Alltag zu nehmen – und deutete sogar neue Formate auf YouTube an.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch

Anzeige