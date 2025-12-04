Trotz Pause: Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben noch Sex

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) haben trotz ihrer räumlichen Trennung noch ein intimes Verhältnis. Im Gespräch mit RTL verriet die achtfache Mutter, dass sie und der Musiker weiterhin eine körperliche Anziehung spüren. In ihrer ausführlichen Antwort auf die Frage von Moderatorin Frauke Ludowig (61), ob sie nach wie vor Sex hätten, erklärte Anna-Maria zunächst mit einer Pause: "Ja." Allerdings gab sie auch zu, dass es nicht mehr so oft wie früher vorkomme. "Ab und zu schläft er bei mir und wir gucken einen schönen Film, dann sind wir uns nah und dann entsteht so was natürlich", teilte sie offenherzig mit.

Trotz der Distanz leben die beiden ihren Alltag noch immer in engem Kontakt. Aufgrund ihrer gemeinsamen Kinder teilen Anna-Maria und Bushido nach wie vor viele Verpflichtungen und verbringen viel Zeit miteinander. Als Grund für die räumliche Trennung nannte Anna-Maria den Wunsch beider, "klarer zu sehen" – und stellte klar, dass es nicht an fehlender Liebe liege. Ein Schlüsselmoment für die Entscheidung war eine Situation, in der Anna-Maria auf die Unterstützung ihres Mannes angewiesen war, er jedoch währenddessen einen Mittagsschlaf einlegte. Diese Episode verdeutlichte dem Paar, dass eine kleine Auszeit voneinander notwendig sein könnte, um besser miteinander umzugehen.

Vor wenigen Tagen sorgte Bushido bei seinen Fans für Aufsehen, als er sich erstmals zur aktuellen Krise in seiner Ehe äußerte. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Rapper den bedeutsamen Satz aus dem Eheversprechen: "In guten wie in schlechten Zeiten." Damit wollte der Musiker offenbar ein Zeichen setzen, dass trotz räumlicher Trennung und schwieriger Phase das Versprechen am Traualtar weiterhin Bestand hat. Zeitgleich verbreitete sich ein emotionales Interview-Video von Bushido auf TikTok. In dem Gespräch mit Brisant zeigte sich der Musiker ungewöhnlich verletzlich und sagte unter Tränen: "Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und auch meine Kinder haben einen besseren Vater verdient."

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024