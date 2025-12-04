Taylor Swift verwöhnt Kelce-Kids mit selbst gebackenem Brot

Kylie Kelce (33) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" verraten, warum sie beim Backen entspannt bleibt – und dabei ganz nebenbei Taylor Swift (35) ins Spiel gebracht. In der gerade erst veröffentlichten Episode plauderte die dreifache Mutter aus, dass in ihrer Familie ohnehin genug "Familienbäcker" am Werk seien. "Wir haben in der Familie bekannte Bäcker – Donnas Brötchen zum Abendessen, großer Hit. Großmutter Mary hatte großartige Chocolate-Chip-Cookies. Taylor macht ein mega Sauerteigbrot. Es ist so gut, und Pop-Tarts", erzählte sie im Podcast. Taylor ist mit Kylies Schwager Travis Kelce (36) verlobt und hat in der Vergangenheit oft ihre Liebe zum Brotbacken geteilt.

Kylie erklärte in ihrem Podcast weiter: "Deshalb muss ich mich nicht als Bäckerin beweisen, denn das ist abgedeckt. Also werde ich einfach weiter genießen, was gemacht wird. Das ist in Ordnung." Ihre eigenen Klassiker verriet sie gleich mit: Chocolate-Chip-Cookies, Funfetti-Cupcakes, Bananen-Schoko-Muffins und Bananen-Schoko-Brot. Taylor hatte bereits im August bei "New Heights", dem Podcast von Jason (38) und Travis, durchs Backofenfenster blicken lassen – mit Blick auf Kylies Kinder Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn: "Es gibt Zimtstrudel, Zimt-Rosine, und das hier probiere ich gerade für die Mädchen aus, weil sie alles in Regenbogen lieben – Funfetti-Sauerteig." Der Vater der Kinder zeigt sich begeistert. "Oh mein Gott. Das wird sie umhauen", antwortete Jason im Podcast.

Hinter den kulinarischen Grüßen aus der Familie steckt viel Verbundenheit: Taylor ist mit Travis verlobt, Kylie mit Jason verheiratet, und die Großfamilie pflegt Traditionen, die vom Spielplan bis zur Speisekarte reichen. Donna steht mit ihren berühmten Dinner Rolls für Herzhaftes, während Marys Cookies und Taylors Sauerteig die Naschkatzen glücklich machen. Auch wenn der Kalender an Thanksgiving nicht mitspielt, wollen alle nah beieinander bleiben. "Wir haben den Feiertag oft nur um ein oder zwei Tage verschoben", erklärte Kylie im Podcast. Die Entfernung mache es "ein bisschen schwierig", doch sie achte darauf, "dass wir uns in der Feiertagssaison Zeit füreinander freischaufeln". Für die Kleinsten bedeutet das: gemeinsame Stunden – und Streusel, so weit das Auge reicht.

IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025