Aleks, Vanessa und Emmy liefern sich Schlagabtausch im Netz

Zwischen Aleksandar Petrovic (34), Vanessa Nwattu (25) und Emmy Russ (26) fliegen virtuelle Fetzen – und zwar wegen eines TikTok-Videos des selbsternannten "maskulinen Mannes". Darin spielte Aleks ein Spiel, bei dem er "Fröhliche Weihnachten" in verschiedenen Sprachen sagen musste. Vanessa, mit der Aleks bei der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen ist, ließ sich einen Seitenhieb nicht nehmen und kommentierte süffisant: "Beim Spanischen kann Emmy dir ja helfen." Aleks nahm den Angriff locker und konterte: "Den muss ich dir lassen, der war gut." Doch auch Emmy, die in Madrid lebt und der eine Beziehung mit Aleks nachgesagt wird, mischte sich ein und richtete Worte an Vanessa: "Und an Vanessa: Kevin kann dir ja helfen, damit du nicht so hobbylos bist und 24/7 in Kommentaren abhängst und alles kommentierst für Aufmerksamkeit."

Der kleine Exkurs auf Social Media brachte erneut Leben in die Gerüchteküche rund um Aleks und Vanessa. Obwohl die beiden bei "Temptation Island V.I.P." als Paar teilnehmen, dürfen sie bis zum Ende der Ausstrahlung nichts über ihren aktuellen Beziehungsstatus verraten. In den vergangenen Monaten gab es jedoch immer wieder Gerüchte, dass die Beziehung zumindest angeknackst sein könnte. Hinzu kommen Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen Aleks und Emmy. Der pikante Wortwechsel der drei im Netz treibt diese Diskussionen nun weiter an.

In den vergangenen Monaten kochte die Gerüchteküche rund um Aleks und Emmy immer wieder hoch. Damals wetterte das Reality-Sternchen öffentlich gegen Vanessas Beziehung. "Man merkt natürlich, dass sie irgendwie gar keinen Bock auf ihn hat. Sie ist komplett genervt von ihm", betonte Emmy auf Instagram. Sie ging sogar noch weiter: "Man sieht in ihren Augen einfach nur noch dieses: 'Ich habe so keinen Bock mehr auf dich und auf diese Beziehung.'" Gleichzeitig zweifelte Emmy daran, dass Aleks und Vanessa im TV noch heile Welt spielen könnten. "In einer Story kannst du immer noch mal aussuchen, was du zeigst, aber halt nicht im Fernsehen", so die Influencerin.

Collage: Instagram / vanessa.nwa, Imago Collage: Aleksandar Petrovic, Vanessa Nwattu und Emmy Russ

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025