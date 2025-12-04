Außergewöhnlicher Name: Jamie Laing und Sophies Baby ist da

Sophie Habboo und Jamie Laing (37) melden sich mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans auf Instagram. Eine ganze Weile war es still auf dem Social-Media-Kanal von Sophie, nun verkünden sie und ihr Ehemann die Geburt ihres Babys. Zu zwei süßen Polaroid-Aufnahmen, die die frischgebackenen Eltern mit ihrem Sprössling im Krankenhaus zeigen, schreiben sie: "Ziggy, unser Herz gehört dir." Somit informieren sie nicht nur, dass ihr Baby auf der Welt ist, sondern verraten im gleichen Zuge auch noch den außergewöhnlichen Namen.

Mit den beiden Influencern freuen sich auch viele Fans und prominente Freunde über die Ankunft des kleinen Jungen. "Du hast es geschafft, Mama", gratuliert Sängerin Jessie J (37), während Let's Dance-Star Motsi Mabuse (44) schreibt: "Gratulation Leute! Eine neue Reise beginnt." Auch die britische Journalistin Olivia Wayne meldet sich unter dem süßen Beitrag zu Wort und kommentiert schwärmend: "Die größte Gratulation – was für ein toller Name!"

Die Fans der "Made in Chelsea"-Stars haben vermutlich schon gespannt auf diese Neuigkeiten gewartet. Anfang November feierte Sophie, bereits im neunten Monat, noch ganz entspannt ihre Babyparty im Londoner Luxus-Hotel Rosewood. Die beiden TV-Bekanntheiten hatten sich 2019 am Set der beliebten britischen Realityshow kennengelernt und ineinander verliebt. 2023 gaben sie sich schließlich das Jawort.

Instagram / jamielaing Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Neugeborenen

Instagram / sophiehabboo Schwangere Sophie Habboo im Oktober 2025

Imago Jamie Laing und Sophie Habboo bei der UK-Premiere von "The Roses"

