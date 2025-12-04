Trotz Rampenlicht: David Beckham erzog Kids bodenständig

David Beckham (50) hat in einer neuen Folge von James Cordens (47) Podcast "This Life of Mine" offen über Erziehung gesprochen. Der frühere Fußballstar erzählte, wie er seine vier Kinder Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) auf dem Boden der Tatsachen halten will. Das Gespräch mit Gastgeber James kommt zu einer Zeit, in der Berichte über Spannungen mit seinem ältesten Sohn die Runde machen. Zugleich machte David klar, dass er als Vater heute anders agiere als sein eigener Papa. "Ich bin viel weicher, als es mein Vater war", so der jüngst zum Ritter geschlagene Ex-England-Kapitän.

Im Podcast betonte David die Werte, die er und seine Frau Victoria (51) ihren Kindern vermitteln wollten. "Ich würde gern sagen, dass ich meine Kinder mit denselben Werten großgezogen habe, die mir mein Vater und meine Mutter beigebracht haben", sagte er in "This Life of Mine" und ergänzte: "Meine Kinder sind sehr höflich, meine Kinder sind sehr gut erzogen, meine Kinder sind bescheiden, und sie alle teilen dieselben Werte, die ich habe und meine Frau hat." Das sei sein größter Elternstolz. Schon kurz nach der Geburt von Harper hatte er der Zeitung The Times gesagt: "So wie mein Vater mich erzogen hat, war er streng. Bei meinen Jungs bin ich genau so." Klingt so, als drücke er bei seiner einzigen Tochter manchmal ein Auge zu. Er teilt oft Momente mit Harper, etwa am Spielfeldrand. Romeo und Cruz verfolgen eigene Wege, tauchen aber regelmäßig bei Familienfeiern auf. Doch was ist mit Brooklyn?

Insider munkeln bereits seit Monaten über Spannungen in der Promi-Familie. Brooklyn, der sich als Fotograf und Koch versucht, soll sich zunehmend von seinen berühmten Eltern distanzieren. Besonders seine Ehe mit Schauspielerin Nicola Peltz (30) scheint für Wirbel zu sorgen. Die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz gilt als eigenwillig und soll angeblich wenig Interesse an den Beckham'schen Familientraditionen haben. Bereits bei Brooklyns Märchen-Hochzeit 2022 in Florida soll es hinter den Kulissen gekracht haben. Victoria, selbst ein Fashion-Profi, wollte angeblich das Brautkleid ihrer Schwiegertochter designen – doch Nicola entschied sich für Valentino. Ein Affront für das ehemalige Spice Girl? Seitdem sollen die Fronten verhärtet sein. Das Magazin Metro schrieb jüngst, es gebe Forderungen nach einer öffentlichen Entschuldigung, und zitierte eine Quelle mit den Worten, man wolle als Familie vorankommen und sei offen, Brooklyns Sicht zu hören. Man darf also gespannt sein, wann Brooklyn wieder an der Seite von David und Victoria zu sehen sein wird.

WPA Pool David Beckham, 2025

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025